Sen kalk doların yükselişini gerekçe gösterip eteklerin zil çalarak erken seçim iste.

Sandığı görmeden paçaları sıva, açık ortakların ve gizli dostlarınla kuracağın hükümetin programını bile ilan et...

Bu duruma neden olduğunu söylediğin "faiz düşürme inadından" vazgeçileceğini, eskinin "bilindik" sömürü modeline dönüleceğini vaat et...

Sorsan müteşebbislerin örgütü TÜSİAD'a bile ancak tefecilerin talebi olabilecek "faizleri yükseltin" sloganını attır...

Kur kıyası yapmaktan devreleri yanmış vatandaşı asgari ücretini, emekli maaşını bankadan çeker çekmez dolara çevirmeye ikna et...

Bu devletin Kurtuluş Savaşı'nda yapmadığı şeyi, bankalardaki mevduatlara el konulacağı yalanını el altından körükle... Millet bankalara hücum edip dolarını, altınını yastık altına alsın, hırsızlar bayram etsin...

Sonra "adam", dolar 18 TL'yi aşıp hızla ilerlerken, insanlar panikle bu seviyeden döviz almaya koşarken çıksın bir konuşma yapsın.







Hamlesini açıklasın...

Birkaç saat içinde dolar 13 TL'nin altına insin. Sabahın köründe döviz bürolarına koşup 16'dan, 17'den aldığı doları 12'lerden bozdurmaya başlasın...

"En" uzmanlarının "durmaz" dediğini durdursun, "dönmez" dediğini döndürsün, "çözülemez" dediği düğümü çözsün...

Kuşatmanın en güçlü yerine hücum edip, yüklendiğin hattı delsin...

Böyle rakibe can mı dayanır?

Ama ortada bir sır falan yok.

Kılıçdaroğlu bile bile lades diyor.

Zira Erdoğan işini büyük bir ciddiyetle yapıp bu küresel fırtınada ülkesinin rotasını tutturmaya çalışırken, o "Batan geminin malları bunlar" diye teneke çalıyor...

İktidarın doğal yıpratıcılığına rağmen seçmenin yirmi yıldır Erdoğan'da ısrar etmesini, bir tek onun sözüne güvenmesini "izah edilemez" bulanlar pazartesi gecesi yaşananları oturup etraflıca düşünsünler.

Anahtar kelime "Umut."

***



ÜZÜNTÜ VE MUZ KABUĞU

Geçen gece dolar düşüşe geçtiğinde ekranlarda hüznünü gizleyemeyen gazetecilerin hali ne kadar da acıklıydı değil mi?

Elbette kendilerinden dolar yükselirken körükledikleri panik ateşine su dökmelerini, dar gelirli halkın yanında durmalarını falan beklemiyorduk.







Ama en azından bir kuru gülümseme, "İnşallah daha da düşer" temennisi de yeterdi.

İçlerinden gelmedi, yapamadılar.

Artık ne kadar yıkıldılarsa...

***



DOLARIN DÜŞMESİNİN MALİYETİNİ AĞIR HİSSEDENLER

Erdoğan'ın piyasalara ve halka güven veren planı anında etkilerini hissettirince muhalefet uzun süre şok suskunluğuna gömüldü.

Ardından da tıpkı asgari ücrete yüzde 50 zam yapıldığında "İsraf, yarın eriyecek nasılsa" dediği gibi, doları sert şekilde düşüren bu ekonomi paketini de "İlerideki maliyeti ağır olacak, gizli faiz" diye değersizleştirmeye soyundu.







Oysa şu ana kadar vatandaşın sattığı milyarlarca dolar gösteriyor ki, kurun yükseleceği beklentisi güçlü ve yaygın şekilde tersine döndü.

Benzine gelen zammın gece yarısı geri çekilmesi ve otomobil fiyatlarındaki kur düzenlemesi gibi gelişmeler de enflasyona dair umut verici.

Eğer medya üzerine düşen kamu yayıncılığı görevini hatırlar, kamuoyu da destek verirse, bir ulusal kampanyayla fiyatlardaki dolara bağlı artışlar bugünkü kur seviyesine çekilebilir.

Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı paketin faturasını, pazartesi akşamı itibarıyla geçmişte kalan atmosferin verileriyle hesap edenler, gün geçtikçe maliyetlerin daha da düştüğünü görecekler.