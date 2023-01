14 Mayıs 2023’te oyunuzu kime vereceksiniz?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 14 Mayıs 2023'ün seçim tarihi olarak açıklanması akıllara 1950'lerde yaşananları getirdi. Tam 73 yıl önce, 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimlerde Demokrat Parti iktidara geldi. Bu olay, Anadolu insanının inanç dünyasında önemli bir yeri olan Arapça ezan yasağının kaldırılmasının da yolunu açtı.

Menderes ilk iş olarak Atatürk istismarcılarına bir ders verircesine 12 yıldır CHP'nin yapamadığını yaptı. Atatürk'ün naaşını Etnografya Müzesi'nden Anıtkabir'e naklettirdi. Halkın güvenini kazanan Menderes, 1955 seçimlerinde yüzde 64 oy alarak CHP'yi ezdi geçti. Menderes'in başarısının bir rastlantı olmadığı, halkın büyük sevgisini kazandığı ortadaydı. DP iktidarından rahatsız olanlar bir anda harekete geçti. Önce 6-7 Eylül olayları sahneye konuldu. Azınlıklara yönelik bu saldırılarla başlayan süreç ülkede siyasi istikrarı bozdu. Demokrat Parti iktidarı, Kıbrıs davasına büyük önem veriyordu. Başbakan Menderes, Kıbrıs sorununu konuşmak için Londra'ya giderken uçağı düştü. Kazadan kurtulan Menderes bu kez darbecilerin tehdidi altındaydı.

27 Mayıs 1960 darbesiyle TSK yönetime el koydu. Menderes, Zorlu ve Polatkan, darbeciler tarafından idama mahkûm edilirken Celal Bayar'ın hapis cezası müebbete çevrildi. O dönemde DP'lilerin ikamete mecbur bırakıldıkları yer Kayseri Cezaevi'ydi. Çok acılar ve dramlar yaşandı. Birçok kitap yazıldı. Dizi, belgesel ve filmler çekildi. Hiçbiri Demokrat Partililere yapılan zulmü, darbecilerin ihanetini, 27 Mayıs'ın arka planını anlatmaya yeterli olmadı. Aradan 73 yıl geçti ama Türk toplumunun demokrasi hafızasında bu acılar hiç silinmedi.



MENDERES'İ ASAN DARBECİ ZİHNİYET HÂLÂ YAŞIYOR

Bunları neden mi anlatıyorum? 14 Mayıs 2023 tarihinin ne kadar anlamlı olduğunu ifade etmeye çalışıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in 73 yıl önce başlattığı bir misyonu tamamlamaya çalışıyor. O dönemde Menderes'in önüne çıkan tüm engelleri günümüzde 6'lı Masa denilen bir yapı üstlenmiş durumda.

PKK ve FETÖ'ye göz kırpan, ilk kez milli bir çizgide hareket eden savunma sanayiimizi hedef alan, kukla bir cumhurbaşkanı isteyen, ülkenin tüm kazanımlarını bir çırpıda silmekten çekinmeyecek olan bir 6'lı Masa'dan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başlattığı hiçbir işi yarım bırakmadı. Şimdi de son kez seçmenin karşısına çıkarak bir dönem daha kendisine yetki verilmesini ve ustalık eserlerini tamamlamayı istiyor. Artık mühür seçmende, yani sizde. Bu seçimde mührü nereye vuracağınızı iyi hesap edin. Günlük olaylar, gereksiz polemikler, sosyal medyadaki bilgi kirliliği sizi büyük düşünmekten ve olaylara geniş açıdan bakmanızdan alıkoymasın

14 Mayıs'ta seçim sandığına gittiğinizde "Menderes ve arkadaşlarını darağacına götüren zihniyetin bugün hâlâ yaşadığını ve Erdoğan'ın tökezlemesi için fırsat kolladığını" unutmayın.

Ben seçimlerde rekor katılım sağlayacak Türkiye toplumuna güveniyorum ve yine en doğru kararı vereceğine de inanıyorum. Sahi, 14 Mayıs 2023'te oyunuzu kime vereceksiniz?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın