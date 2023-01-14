6’lı masadan ilk kim kovulacak?

Adamın biri piyango bileti alıp eve gitmiş. Karısı sormuş: "Bey piyango eğer bize çıkarsa ne alacağız?" Adam, "Karıcığım çok güzel bir araba almayı düşünüyorum" demiş. Araya küçük çocuk girmiş: "Ama öne ben oturacağım." Küçük çocuğun abisi, "Hayır ben büyüğüm, benim oturmam lazım" demiş.

Tabii anne durur mu, o da "Sizi ben doğurdum, öne benim oturmam lazım" diyerek sinirlenmiş. Ve hepsi kavga etmeye başlamışlar. Sonunda baba da kızarak, "Hepiniz çabuk inin arabadan, hiçbirinizi istemiyorum" demiş.

Konu 6'lı masa olunca nedense aklıma hep bu fıkra geliyor. Oylarının toplamı yüzde 1 bile etmeyen 4 parti o kadar geniş yetkiler talep ediyorlar ki CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 6'lı masadan çırak çıkmak üzere. Halbuki Kılıçdaroğlu 6'lı masayı bir yıl önce kendi adaylığını pekiştirmek için kurmuştu. Seçimler yaklaştıkça iş öyle bir noktaya geldi ki 6'lı masanın küçük ayakları, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmeye başladı.



İKİ PARTİ LİDERİNDEN TEHDİT

Mesela sözleriyle 6'lı masa destekçilerinin sert tepkilerine yol açan Davutoğlu, vites yükseltip önerdiği saçma sapan siyasi modeli her yerde ısrarla anlatmaya başladı. Son sözleriyle de 6'lı masayı açık açık tehdit etti: "Bırakalım siyaseti bu çokbilmişlere, 'Şunun oy oranı bu' desin. Mesela biz çıkalım masadan madem o zaman. Saadet Partisi'nin de oy oranına bakılsın. Demokrat Parti'nin de bakılsın. Ayrılalım, seçim mi kazanacaksınız? Yüzde 1 buçuk arasında. Yüzde 1 buçukla da seçimi kaybedersin, yüzde 49 buçukla da cumhurbaşkanlığı seçimini."

Masanın mutsuz ve sorunlu aktörlerinden olan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan da benzer tehdit dilini kullanmaya başladı. O da son konuşmasında, "Biz orada eşitler olarak oturuyoruz. Buna karşı olanlar varsa hemen söylesin, gereğini yapalım" dedi. Gördüğünüz gibi hem masayı tehdit ediyor hem de cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olduğunun altını çiziyor



KAVGALAR AKŞENER'İ YORDU

Meral Akşener'e gelecek olursak... Kılıçdaroğlu'nun adaylığına başından beri en karşı olan zaten o. Son dönemde sağlık sorunları yaşayan ve hastaneye kaldırılan Akşener'e bu vesileyle geçmiş olsun diyoruz. Belli ki 6'lı masa itişmeleri onu da yormuş. Eminim bu 6'lı masayı 2'li masaya nasıl dönüştürebiliriz diye kara kara düşünüyordur.

Kılıçdaroğlu'nun masada tek destekçisi ise Saadet Lideri Temel Karamollaoğlu. İmamoğlu ile Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından dozer gibi ezileceğini itiraf etti. Nasıl kazanacağını henüz açıklamadıysa da kazanma ihtimali bulunan tek liderin Kılıçdaroğlu olduğunu söylüyor. Söylüyor ama Temel Bey'i pek ciddiye alan da yok. Zaten yüzde 0.7 olan oy oranının büyük bölümünü Fatih Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'ne kaptırmış görünüyor.

Sonuca gelecek olursak... Kılıçdaroğlu masadaki herkesi kovup yanına sadece Karamollaoğlu'nu alarak yola devam edecek gibi duruyor. İlk kimi kovacağı bilinmiyor ama benim favorim, masanın en sorunlu ismi Davutoğlu. Masa toparlanmayacak kadar dağılmış durumda. Okyanus ötesinden, "Kendinize gelin, çabuk birleşin yoksa hepinizi bitiririz" şeklinde sert bir talimat gelmezse toparlanacak gibi görünmüyorlar.

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