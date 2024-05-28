Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

Kehribar Gözler

Kehribar rengi gözler son derece nadirdir. Gerçek kehribar rengi gözler son derece nadirdir; yeşil gözler kadar nadir, hatta belki de daha nadir olarak kabul edilir. Çoğu insan, hayatı boyunca yalnızca birkaç kehribar gözlü kişiyle karşılaşma şansına sahiptir.

Bu gözler, altın sarısı, bakırımsı veya kızıl tonlarda olabilir ve feomelanin pigmentinin varlığı ile ilişkilidir. Kehribar gözler, ela gözlerden farklıdır çünkü kahverengi, yeşil veya turuncu tonlar içermezler.