28 Mayıs 2024, Salı
Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!
En nadir göz renginin hangisi olduğu sorusu, kolay bir cevabı olması gereken konular arasında yer alıyor. Ancak, "nadir" ifadesinin göreceli bir terim olmasından dolayı bu konuda bazı tartışmalar mevcut. Bir göz rengi dünyanın belirli bir yerinde çok nadir bulunurken, başka bir bölgede son derece yaygın olabiliyor. Bu durum nadir göz renginin belirlenmesini zorlaştırıyor ve bu konuyu daha ilginç hale getiriyor.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:26
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