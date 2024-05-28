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Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

En nadir göz renginin hangisi olduğu sorusu, kolay bir cevabı olması gereken konular arasında yer alıyor. Ancak, "nadir" ifadesinin göreceli bir terim olmasından dolayı bu konuda bazı tartışmalar mevcut. Bir göz rengi dünyanın belirli bir yerinde çok nadir bulunurken, başka bir bölgede son derece yaygın olabiliyor. Bu durum nadir göz renginin belirlenmesini zorlaştırıyor ve bu konuyu daha ilginç hale getiriyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 14:26
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Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

Göz rengi, çeşitli genlerle bağlantılı olarak kalıtılan bir özelliktir ve pigment üretimiyle ilişkili genler - feomelanin, melanin ve eumelanin - cilt, saç ve göz rengini belirler. Göz rengi, iristeki pigmentlerin benzersiz bir kombinasyonu ve konsantrasyonuyla şekillenir. Dünyada farklı renklerde gözler bulunur ve en yaygın görülenler kahverengi ve mavi gözlerdir. Ancak, yeşil ve ela gözler de oldukça dikkat çekici ve ilginç renkler arasındadır.

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Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

Göz rengi, pigment üretimiyle ilişkili çeşitli genlerin etkisiyle kalıtılan bir özelliktir. Feomelanin, melanin ve eumelanin pigmentleri, cilt, saç ve göz rengini belirler. Göz rengi, iristeki pigmentlerin benzersiz bir kombinasyonu ve yoğunluğuna bağlıdır. Dünya genelinde farklı göz renkleri bulunur; en yaygın olanları kahverengi ve mavidir. Ancak yeşil, ela, gri, kehribar ve çok nadir de olsa menekşe/kırmızı göz renkleri de mevcuttur.

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Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

Kehribar Gözler

Kehribar rengi gözler son derece nadirdir. Gerçek kehribar rengi gözler son derece nadirdir; yeşil gözler kadar nadir, hatta belki de daha nadir olarak kabul edilir. Çoğu insan, hayatı boyunca yalnızca birkaç kehribar gözlü kişiyle karşılaşma şansına sahiptir.

Bu gözler, altın sarısı, bakırımsı veya kızıl tonlarda olabilir ve feomelanin pigmentinin varlığı ile ilişkilidir. Kehribar gözler, ela gözlerden farklıdır çünkü kahverengi, yeşil veya turuncu tonlar içermezler.

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Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

Menekşe ve Kırmızı Gözler

Gerçek menekşe veya kırmızı gözler insanlarda doğal olarak bulunmaz. Ancak albinizm gibi pigment eksikliğine neden olan durumlar, gözlerin belirli aydınlatma koşullarında menekşe veya kırmızı görünmesine yol açabilir.

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Ne yeşil ne mavi… Dünyanın en nadir göz rengi sizi şaşırtacak: Hiç görmediniz!

Siyah Gözler

Gerçek siyah gözler yoktur. Çok koyu kahverengi gözler, belirli ışık koşullarında siyah gibi görünebilir, ancak bu tamamen melanin yoğunluğundan kaynaklanır.