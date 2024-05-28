Yarın okul var mı, yok mu? 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar, üniversiteler, banka, hastane, kargolar açık mı?
29 Mayıs'ın İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olması dolayısıyla resmi tatil olup olmadığına dair araştırmalar başladı. Vatandaşlar, 29 Mayıs'ta okulların, üniversitelerin, hastanelerin, kargo şirketlerinin ve bankaların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki 2024 resmi tatiller listesinde 29 Mayıs yer alıyor mu?
2024 yılı resmi tatiller listesinde dini ve özel günlerin tarihleri açıklandı. Bu listede 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin resmi tatil olarak yer alıp almadığı sorgulanıyor. 29 Mayıs'a iki gün kala bu soru daha da gündeme geldi. Aynı zamanda 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü resmi tatil mi sorusu da sıkça soruluyor.
29 Mayıs 2024 Resmi Tatil mi?
29 Mayıs, İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü olmasına rağmen resmi tatil değildir. Bu nedenle, 29 Mayıs'ta öğrenciler okullarına, çalışanlar ise işlerine devam edecekler.
Normal İşleyiş Devam Edecek
29 Mayıs 2024 Çarşamba günü, diğer günlerden farklı olarak resmi tatil statüsünde olmadığı için günlük yaşamda herhangi bir değişiklik olmayacak. Okullar, üniversiteler, hastaneler, kargo şirketleri ve bankalar normal çalışma düzenlerine devam edecekler.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı
9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı
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