Yarın okul var mı, yok mu? 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar, üniversiteler, banka, hastane, kargolar açık mı?

2024 yılı resmi tatiller listesinde dini ve özel günlerin tarihleri açıklandı. Bu listede 29 Mayıs İstanbul'un Fethi'nin resmi tatil olarak yer alıp almadığı sorgulanıyor. 29 Mayıs'a iki gün kala bu soru daha da gündeme geldi. Aynı zamanda 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü resmi tatil mi sorusu da sıkça soruluyor.