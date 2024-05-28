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Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

Temmuz ayında, işten ayrılan pek çok çalışan için kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarında önemli değişiklikler olacak. Kıdem ve ihbar tazminatı, işten ayrılanların en önemli güvencelerinden birini oluştururken, bu ödemeler son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Çalışanlar, belirli şartları sağladıklarında bu tazminatlara hak kazanıyorlar ve Temmuz ayı itibarıyla bu hesaplamaların detayları da değişecek.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:52
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Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

Temmuz ayı itibarıyla, pek çok sektörde işverenlerin çalışanlarına yapmayı planladığı ara zamlar, hem kıdem hem de ihbar tazminatı tutarlarını doğrudan etkileyecek. Artan maaşlarla birlikte tazminat hesaplamaları da yükseltilecek, bu da özellikle işten ayrılmayı düşünenler için maddi bir avantaj sağlayacak. Bu değişiklikler, hem işverenleri hem de çalışanları yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı yaklaşırken, her iki tarafın da yeni düzenlemelere dikkat etmesi gerekecek.

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Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

Kıdem ve İhbar Tazminatı Nedir?

Türkiye'de işten ayrılan çalışanların en önemli güvencelerinden biri olan kıdem ve ihbar tazminatları, işverenlerin belirli şartlar altında çalışanlarına ödemekle yükümlü olduğu meblağlardır. Bu ödemeler, çalışanın son brüt ücreti üzerinden hesaplanmaktadır.

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Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

Kıdem Tazminatı Hesaplamalarında Temel Kurallar

Kıdem tazminatı, işçinin çalıştığı her tam yıl için son aldığı giydirilmiş brüt ücretin hesaplanmasıyla ödenir. Bu hesaplamaya, çalışanın yıl içerisinde düzenli olarak aldığı ek ödemeler de dahil edilir. Ödenecek kıdem tazminatından %0.759 oranında damga vergisi kesintisi yapılır.

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Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

Temmuz Ayında Beklenen Değişiklikler

2024 Temmuz ayında, memur maaş katsayısındaki artışla birlikte kıdem tazminatı tavanının da yükselmesi bekleniyor. Şu anda 35.058 TL olan tavanın, tahminlere göre %20.01'lik bir artışla 42.073 TL'ye çıkması öngörülüyor. Bu değişiklik özellikle yüksek ücretli çalışanlar için önemli olacak.

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Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

İhbar Tazminatında Bilinmesi Gerekenler

İhbar tazminatı, işverenin iş sözleşmesini feshetmeden önce belirlenen süreler dahilinde işçiye bildirimde bulunmaması durumunda ödenir. Çalışma süresine göre değişen ihbar süreleri, işçinin brüt maaşı üzerinden hesaplanır ve herhangi bir üst sınırı bulunmaz.