28 Mayıs 2024, Salı
Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...
Temmuz ayında, işten ayrılan pek çok çalışan için kıdem ve ihbar tazminatı tutarlarında önemli değişiklikler olacak. Kıdem ve ihbar tazminatı, işten ayrılanların en önemli güvencelerinden birini oluştururken, bu ödemeler son brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Çalışanlar, belirli şartları sağladıklarında bu tazminatlara hak kazanıyorlar ve Temmuz ayı itibarıyla bu hesaplamaların detayları da değişecek.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:52
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