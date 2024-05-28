Kıdem tazminatı alacaklara listelendi:1 3 5 10 15 20 yıla göre değişti! Temmuzdan itibaren hesaplara...

Temmuz ayı itibarıyla, pek çok sektörde işverenlerin çalışanlarına yapmayı planladığı ara zamlar, hem kıdem hem de ihbar tazminatı tutarlarını doğrudan etkileyecek. Artan maaşlarla birlikte tazminat hesaplamaları da yükseltilecek, bu da özellikle işten ayrılmayı düşünenler için maddi bir avantaj sağlayacak. Bu değişiklikler, hem işverenleri hem de çalışanları yakından ilgilendiriyor. Temmuz ayı yaklaşırken, her iki tarafın da yeni düzenlemelere dikkat etmesi gerekecek.