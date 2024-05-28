İstanbul’da toplu ulaşım yarın bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?

29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul'un Fethi, Osmanlı Padişahı II. Mehmed'in (Fatih Sultan Mehmed) Bizans İmparatorluğu'nun başkenti Konstantinopolis'i (İstanbul) ele geçirmesiyle tarihin akışını değiştiren bir olay olarak gerçekleşti. Türkiye'de her yıl 29 Mayıs'ta büyük bir coşkuyla kutlanan bu önemli tarih, fetihin yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Peki 29 Mayıs Çarşamba İETT, metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi?