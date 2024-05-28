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THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda tecrübesiz kabin memuru alımı için açtığı ilana başvuruların son günü olduğunu duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında kabin memuru adayları için belirlenen kriterlere uyanlar, bugün son kez başvuru yapabilecekler.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:04
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THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Türk Hava Yolları (THY), dinamik ve yenilikçi bir ekip kurmayı amaçlayarak, kabin memuru pozisyonları için tecrübesiz adayları işe alacağını duyurdu. Bugün, "Take-Off Kabin" ilanına başvuru yapma fırsatının son günü olarak açıklandı. THY'nin bu yeni girişimi, genç nesillere havacılık sektöründe kariyer yapma olanağı sunuyor.

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THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Başvuru Koşulları ve Süreci

Adaylar için başvuru şartları oldukça net: Türk vatandaşı olmak, en az lise mezunu olmak, belirlenen doğum tarihleri arasında (1 Ocak 1982 - 31 Aralık 2004) doğmuş olmak ve iyi derecede İngilizce bilmek.

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THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Başvurular sadece THY'nin kariyer portalı "kariyer.thy.com" üzerinden kabul edilmekte. İlan, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17:00 itibarıyla sona erecek.

BAŞVURU EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN!

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THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Eğitim ve Değerlendirme Süreci

Başarılı adaylar, THY Uçuş Akademisi'nde 2 aylık bir eğitime katılacak. İstanbul-Florya'da gerçekleşecek olan eğitimi tamamlayanlar, kabin memuru olarak uçuş görevine başlayacaklar. Değerlendirme süreçleri içerisinde İngilizce yetenek testi, belge kontrolü, yüz yüze veya online İngilizce mülakatı, online envanter uygulaması, dövme/yara izi kontrolü ve boy-kilo ölçümü yer alacak. İstanbul-Florya'daki THY İnsan Kaynakları Değerlendirme Merkezi, bu süreçlerin bir kısmını yürütecek.

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THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Gençler için Kariyer Kapısı

THY'nin bu adımı, gençler için önemli bir kariyer kapısı açıyor. Genç ve dinamik bir ekip kurma hedefiyle yapılan bu alım, havacılık sektöründe istihdam yaratma ve hizmet kalitesini artırma hedeflerini destekliyor. Ayrıca, çeşitlilik ve geniş bir yaş aralığında adaylara fırsat sunması, THY'nin sektördeki liderliğini pekiştiren bir başka etken olarak öne çıkıyor.