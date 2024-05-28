28 Mayıs 2024, Salı
THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...
Türk Hava Yolları (THY), büyüme hedefleri doğrultusunda tecrübesiz kabin memuru alımı için açtığı ilana başvuruların son günü olduğunu duyurdu. THY Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamaya göre, "Take-Off Kabin" ilanı kapsamında kabin memuru adayları için belirlenen kriterlere uyanlar, bugün son kez başvuru yapabilecekler.
Giriş Tarihi: 28.05.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 15:04
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