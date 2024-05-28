THY işçi alımında SON GÜN | En lise mezunu, tecrübesiz kabin memuru alınacak! İşte başvuru ekranı...

Gençler için Kariyer Kapısı

THY'nin bu adımı, gençler için önemli bir kariyer kapısı açıyor. Genç ve dinamik bir ekip kurma hedefiyle yapılan bu alım, havacılık sektöründe istihdam yaratma ve hizmet kalitesini artırma hedeflerini destekliyor. Ayrıca, çeşitlilik ve geniş bir yaş aralığında adaylara fırsat sunması, THY'nin sektördeki liderliğini pekiştiren bir başka etken olarak öne çıkıyor.