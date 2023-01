6’lı masada kavga henüz başlamadı

6'lı masanın altından adeta 7 kollu bir canavar çıktı. Canavarın kolları rakibiyle değil birbiriyle mücadele ediyor.

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, 6'lı masanın taraflarını birbirine katıyor. HDP, her açıklamasında İyi Parti'yi hedef alıyor. İyi Partililerin hedefinde de HDP var. Ama birbirine düşman bu iki parti, İmamoğlu konusunda birleşebiliyor.

CHP'ye gelince... Atatürk'ün başta bağımsızlık olmak üzere ilke ve hedeflerini benimsediğini iddia eden CHP'nin, HDP'nin oyuncağı haline gelmesi gerçekten trajik bir durum.

Bu kargaşaya göre 6'lı masanın etkisiz elemanları popülerlik yarışına girdi. Mesela Ali Babacan "HDP'ye ve PKK'ya yaranmak için" Anayasa'nın "Türklük" tanımını değiştirmeyi kafaya takmış durumda. HDP de DEVA Partisi'ne karşı boş değil. Bu iki partinin seçim ittifakı yapması an meselesi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun gündemi ise daha farklı. Kurulduğu günden bu yana anketlerde yüzde 1'in üzerine çıkamayan Davutoğlu, yaptığı şaşırtan açıklamalarda "Cumhurbaşkanı bana sormadan adım atamayacak" diyor. Halkın yüzde 50+1 oyunu alan cumhurbaşkanı, sadece Davutoğlu'na değil masanın diğer 5 üyesine sormadan adım atamayacak.

Bir de tabii masanın görünmeyen üyeleri var. HDP ve FETÖ gibi... Sürekli olarak 6'lı masaya "ittifak" çağrıları yapan ve Millet İttifakı'na desteğini açıklamaktan çekinmeyen PKK elebaşı Duran Kalkan'ı da unutmamak lazım. Masanın cumhurbaşkanı adayı kazandığı takdirde her adımında Duran Kalkan'a da soracak mı acaba?



MİLLET BU OYUNU BOZAR

Cumhurbaşkanı'nın deyimiyle: "Ülkeyi 6 tane kayyum yönetecek. Bir davula 6 tokmak vuracak. Millet ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanı arıyor. Bunlar cumhurbaşkanını yönetecek 6 kişinin derdine düşmüş. Bu çarpıklığın, bu akıl tutulmasının, bu ihtiras kumkumasının bedelini de millet ödeyecek. Yok öyle yağma. Bu millet bu oyunu bozar arkadaş, bozar."

Görünen o ki 6'lı masada cumhurbaşkanlığı seçimi konusunda asla bir uzlaşı sağlanamayacak. Sadece cumhurbaşkanlığı meselesi olsa iyi. Asıl kavga milletvekilliği listelerinde yaşanacak. DEVA ile HDP ittifak kurdu diyelim. Yüzde 1'in altındaki Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti, Meclis'te grup kurmak için 20 milletvekili isterse ne olacak? Milletvekilliği tartışması aşılmadan bakanlık meselesi gündeme gelecek. Ardından bürokrasideki kadrolaşma...

Bu masanın etrafındaki tartışma hiç bitmeyecek. 6'lı masayı kurmakla övünen Kılıçdaroğlu, başına çok büyük bela aldı ama henüz bunun farkında değil. Kamuoyu 6'lı masada bir kavga var zannediyor. Bence bu kavga henüz başlamadı.

