6’lı masanın HDP’li aday taktiği

Siyasi gündemde iki ilginç gelişme tartışma konusu oldu. Birincisi HDP'nin kendi Cumhurbaşkanı adayı ile seçime katılma kararı alması. HDP'nin bu kararı 6'lı masanın gizli ayağında bir çatlak gibi görünse de aslında mesele o kadar basit değil. Bu kararın 6'lı masadan bağımsız alındığını düşünmüyorum. HDP'nin taktik aday çıkarması aslında "Millet İttifakı HDP ile birlikte hareket ediyor" eleştirilerinden kurtulmak için alınmış bir karar. Bütün senaryo Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakmak üzerine kurulmuş görünüyor. İkinci turda HDP'nin 6'lı masanın adayını destekleyeceğini söylemek sanırım sürpriz olmaz.

Peki ya bu taktik tutmazsa ve Erdoğan ilk turda Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanırsa ne olur? Tartışmasız 6'lı masa ve HDP büyük bir çöküş yaşar. Masanın gizli ve açık aktörleri siyaset müzesinde yerini alır. Erdoğan'ın ilk turda kazanması durumunda, 6'lı masaya tam destek veren FETÖ ve PKK terör örgütlerini daha kötü günler bekleyecek. 2023 seçimlerinin önemi her geçen gün daha da artıyor. Bunun farkında olan seçmen sayısı da giderek artıyor. Erdoğan'ın oylarındaki artış da bunun göstergesi.



İMAMOĞLU İYİ PARTİ'YE Mİ GEÇİYOR?

İkinci gelişme ise İyi Parti cephesinde yaşandı. İyi Parti İstanbul İl Kongresi'ne İl Başkanı Buğra Kavuncu ile salona giriş yapan bir isim daha vardı: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu. Kongre boyunca Meral Akşener'in yanında oturdu. Aldığı cezadan sonra ilk kutlamayı Kılıçdaroğlu ile değil Meral Akşener ile yapan İmamoğlu, İyi Parti Kongresi'nde coşkulu bir konuşma yaptı. Bu fotoğraf CHP seçmeninde nasıl karşılanır bilmiyorum ama Kılıçdaroğlu'nun çok hoşuna gitmediğine eminim. Bir süredi, İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı adayı gösterilmezse İyi Parti'ye geçeceği konuşuluyordu. Bu fotoğraf söylentileri daha da güçlendiriyor.



AK PARTİ'DEN ÖRNEK FESTİVAL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı AK Parti Gençlik Kolları tarafından organize edilen ÜniAK FEST programında coşkulu görüntüler vardı. Mutluluk yüzlerinden okunuyordu. Gençlerin severek dinlediği Sinan Akçil, Cengiz Kurtoğlu ve Sakiler, bu etkinlikte şarkılarını seslendirdi. Siyasi partilerin gençlik toplantılarında genellikle sıkıcı konuşmalar yapılır. AK Parti'nin bu etkinliği ise çok farklıydı. Bu program umarım diğer şehirlere de örnek olur. 6 milyonun gencin ilk kez oy kullanacağı 2023 seçimlerinde sonucu gençler belirleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı konuşmada gençler üzerinden bir oyun oynandığını söyledi ve "Gençlerle aramıza hiç kimse giremeyecek" dedi. Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na gençlerle birlikte yürüyeceğini biliyor ve onlara güveniyor.

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