Bizi heyecanlı bir yıl bekliyor

Bugün yeni yılın ilk günü... Geride bıraktığımız 2022'nin son günlerinde futbol dünyasının en büyük yıldızı Pele 82 yaşında vefat etti. Dünyanın bütün stadyumlarında Pele'nin ışıklı resmi var. Pele'nin cenazesine katılmak için on binlerce kişi Brezilya'daki kasabaya gidiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan Portekizce, İngilizce ve Türkçe yaptığı paylaşımda, "Dünya futbolunun en büyük isimlerinden Pele'nin ölümünden üzüntü duydum. Brezilya halkının acısını paylaşıyor, Pele'nin ailesine, hayranlarına ve tüm sporseverlere taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Bir yandan da Pele'nin 100 milyon dolarlık mirası için 7 çocuğu arasında kavga çıktığı söyleniyor. Bir medyatik ölüm de Vatikan'dan geldi. 2013 yılında Katolik kilisesinde 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olan 16. Benediktus, 95 yaşında hayata veda etti. Böylelikle dünyadaki ilk emekli papa ölmüş oldu. 16. Benediktus'un naaşı pazartesi günü St. Petrus Bazilikası'nda ziyarete açılacak, cenaze töreni ise 5 Ocak'ta düzenlenecek.



UKRAYNA GÜNDEMDEN DÜŞÜYOR

İki ölen meşhur kişi dünyanın gündemine otururken Ukrayna'da her gün ölen onlarca kişi artık haber bile olmuyor. Batı ve NATO'nun kışkırtmasıyla kendini ateşe atan ve yok olma noktasına gelen Ukrayna, ana akım medyada hızla gündemden düşüyor. Aslında savaş daha yeni başlıyor.

Rusya'nın topladığı güçlerle İkinci Dünya Savaşı'ndan beri gerçekleştirilmiş en büyük askeri operasyonu yapması an meselesi. Dünyada dengeler bu askeri operasyonun sonuçlarına göre şekillenecek.



LİDER ARANARAK BULUNMAZ

Türkiye'nin yıl sonu veya yılbaşı gündemi ise emeklilik, asgari ücret ve bulunan 1 trilyon dolarlık doğalgaz rezervi. Tabii diğer tarafta altılı masanın iki büyük ayağı olan Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun yediği yemek de gündemde. Bu görüşmede iki siyasetçi arasında hiçbir sorunun çözülemediği gibi diğer dört ayağın da küstürüldüğü konuşuluyor.

Türk siyasetinin altılı masa deneyimi, topluma bir liderin aranılarak veya uzlaşılıp karar verilerek bulunamayacağını göstermiş oldu. Lider, sorun çözdüğü kadar vardır. Bir liderin ortaya çıkmak için kimsenin onayına ihtiyacı yoktur. Altılı masa kurulduğu günden beri seçmeni bir lider çıkarma ümidiyle oyaladı. Ancak yumurtanın kapıya dayandığı noktada durum ortada. Mucizevi bir lider bulamadıkları gibi hepsi birbirine düşmüş durumda.

Aslında demokrasi için sağlıklı olan da buydu belki. Nereden geldiği belli olmayan talimatlarla bir araya gelen ve birbirlerine hiç benzemeyen siyasetçilerin kurduğu bir komitenin Türkiye'yi yönetemeyeceğini sanırım herkes anlamıştır.

2023 hem dünyada hem Türkiye'de çok hareketli bir yıl olacak. Tüm okurlarıma mutlu bir yıl diliyorum.

