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Haberler Mehmet Barlas Kraliçe Elizabeth kilisenin de başıydı
MEHMET BARLAS
Kraliçe Elizabeth kilisenin de başıydı

Kraliçe Elizabeth kilisenin de başıydı

10.09.2022, Cumartesi
96 yaşında ölen İkinci Elizabeth, üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla taşıyan bir hükümdardı. Kraliçe Elizabeth, İngiltere'nin dünya imparatoru olduğu dönemi de yaşadı, Amerika'nın dünya imparatoru olduğu dönemi de.
Bu iki imparatorluğun dünyaya hükmetme şekillerini kıyaslarsak, İngilizlerin, Amerikalıların yanında masum kaldığı görülebilir. Tarih boyunca İngiltere'nin işgal etmediği ülke sayısı 20'nin altında. İngiltere her işgal ettiği yere bir düzen götürüp sömürmüş ve o düzeni orada bırakmış. Bunun en bariz örneği de Hindistan.
Günümüzün dünya imparatoru Amerika ise her yeri bombalayıp geriye sadece sadece kan ve kaos bırakıyor. Bu açıdan bakıldığında dünya imparatorluğunun bir kraldan veya kraliçeden bir başkana geçmesi hiç hayırlı olmamış diyebiliriz.

YENİ KRAL CHARLES
İngiltere bir demokrasi ama cumhuriyet değil. İngiltere'de Kraliçe, İngiliz kilisesinin de başıydı. Ama İngiltere tam anlamıyla laik bir ülke. Kraliçe Elizabeth, 70 yıl süren hükümdarlığı boyunca Türkiye'ye üç kere geldi. Yani Türk halkının da yakından tanıdığı bir karakterdi.
Oğlu Charles, şimdi kral olacak. Charles'ın hayatta en güvendiği insan, amcası Lord Mountbatten'dı. IRA, Mountbatten'ı teknesine koyduğu bir bombayla öldürdü. Ve daha sonra Kraliçe, IRA ile de barıştı.
Kraliçe'nin hayatındaki en büyük sorunlarından biri, gelini Diana'nın oğlundan ayrılması ve sonra bir kazada ölmesiydi. Bu kraliyet ailesinde derin bir iz ve şaibe bıraktı. Ancak artık İngiltere'de kraliçe değil kral var. Kral Charles, 73 yıl veliaht olarak yaşadı. Bakalım 73 yaşından sonra krallığın temposuna alışabilecek mi bunu da göreceğiz.
Her halükârda Kraliçe İkinci Elizabeth, geleneklerine bağlı saygın bir hükümdardı. Bir devir kapandı. İngiliz halkının başı sağ olsun.
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