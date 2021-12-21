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MEHMET BARLAS
Neler yaşamadık ki?

Neler yaşamadık ki?

21.12.2021, Salı
İçinde bulunduğumuz günlerde yaşanan kambiyo krizi sanki ilk defa olmuş gibi bazılarını çok telaşlandırıyor.
Eğer bütünü görebilseler başımızdan geçenlerin çapını daha iyi anlarlar ve bu durumdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın galip çıkacağını da bilirlerdi.
Şöyle bir hatırlayalım yaşadıklarımızı...
Bir Arap Baharı rüzgârı esti, Libya'yı mahvetti, Mısır demokrasisini yok etti, Lübnan'ın bütünlüğünü bozdu, Suriye'yi devletsiz bıraktı.

GEÇMİŞTE DE DENEMİŞLERDİ
Bütün bu anlattıklarımız Türkiye'yi de hedef almıştı.
Yani Gezi kalkışmaları, 17-25 Aralıklar, 15 Temmuzlar hepsini yaşadık.
Biraz daha geçmişe dönersek aynı melun aktörlerin 28 Şubat'ta neler yaptıklarını da hatırlarız.
O dönemde serbest piyasa ekonomisi bırakılmış ve kur sabitlenmemiş miydi?
Ve o dönemde Başbakan Mesut Yılmaz ile Ekonomi Bakanı Güneş Taner, TBMM'de istifaya zorlanmadılar mı?

AJANLARA FIRSAT VERİLMEYECEK
Bugün yaşananlar çok önemli değildir.
Çünkü Türkiye, üzerine kurulan bütün komploları aşmayı başarmıştır.
Türkiye'nin çok bilinçli bir seçmeni var.
Yani iki tane kıytırık muhalif politikacı, FETÖ'yle, CIA'yla veya PKK'yla komplo kurup Türk demokrasisini tehdit edemez.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin siyasi kararlılıkları, bütün bu beş para etmez ajanların iradesinin üzerindedir.
Biz bu ülkeye güvenenlerdeniz.
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