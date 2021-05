Bir gün birisi de “Bu Meral Hanım, Marine Le Pen’in Türkiye versiyonudur” derse ne olacak?

Tansu Çiller'in başbakanlığında Meral Akşener, İçişleri Bakanı'ydı. Onu Özer Çiller'in elini öperken gördüğümde, "Büyüklerine saygılı bir insan" olarak nitelemiştim. Ama önceki gün bu imajını yerle bir eden bir benzetme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Netanyahu'ya benzetti... "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu" diye bir cümle kurdu.

İki meslektaşım, Melih Altınok ve Abdülkadir Selvi, Meral Akşener'in bu garip tutumunu anlamaya çalışmışlardı. Önce Melih Altınok'un söylediklerine kulak verelim:



Melih Altınok

"Dün herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Filistinli sivilleri ve çocukları katleden Netanyahu'ya benzeterek siyasetin sınırlarını zorlayan Meral Akşener'in ne yapmak istediğini, kime mesaj verdiğini tartışıyordu.

Beraberce yüksek sesle düşünelim... Sizce Akşener, Millet İttifakı'ndaki ortağı HDP ile dayanışmak için mi, Demirtaş'ın veya 'Sırtımızı YPG'ye dayıyoruz' diyen Figen Yüksekdağ'ın ağzından duysak şaşırmayacağımız şeyler söylüyor?



Ne diyorlar?..

Zira bildiğiniz üzere son dönemde terör örgütüne yönelik operasyonlar ve Kandil'in üst düzey yöneticilerinden Sofi Nurettin'in öldürülmesi gibi gelişmeler üzerine PKK'lı çevreler de aynı söylemi kullanıyorlar... PKK trolleri, protestolar için sokakları dolduran dünya kamuoyuna Filistin'e yönelik sempatisinden yararlanmak için 'Türkiye'nin Netanyahu'su Erdoğan, biz de Filistinliyiz' diyorlar."



Abdülkadir Selvi

Abdülkadir Selvi de bu anlamsızlığı şöyle yorumlamıştı:

"Akşener'i, Erdoğan'ın ABD Başkanı Biden'la görüşmesi sonrasında yaptığı 'minnoş' benzetmesi nedeniyle eleştirmiştim. Şık olmadı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na 'minnoş' demek, Akşener'e yakışmadı, demiştim.

Akşener'in konuşmasını dinlerken, Filistin'e yönelik İsrail zulmünü durdurmak için yıllardır çırpınan Türkiye Cumhuriyeti adına üzüldüm. Filistinli çocukların umudu Erdoğan'ın, Filistinli çocukların katili Netanyahu'ya benzetilmesine tek kelime ile isyan ettim.



Size yakışmadı

Olmadı Meral Hanım. Size yakışmadı. Ne demek, 'Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu' demek? Bu başta Filistin davasına sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmış bir haksızlıktır."

Bir gün bir siyasetçi de kalkıp "Bu Meral Akşener, Marine Le Pen'in Türkiye versiyonudur" derse ne olacak acaba?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın