FETÖ’cü Garson’un sırrı

MİT'in 2017'de yakalayıp Emniyet'e teslim ettiği FETÖ'cü Garson kod adlı gizli tanık ilk kez bu köşede 22 Nisan 2018'de "FETÖ'nün gizli arşivi ve seçim" (https://www.sabah.com.tr/yazarlar/ ovur/2018/04/22/fetonun-kirli-arsivi-vesecim) başlıklı yazıda yer aldı.

Sonra ikinci yazı, "FETÖ'nün partilere sızma yöntemi; renklendirme" geldi. Bu iki haberde yer alan bilgiler, onca operasyona rağmen FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra boş durmadığını, "renklendirme" yöntemiyle siyasi partilerden tarikatlara kadar bütün kurumlara sızmaya çalıştığını gösterdi.

Gizli tanık Garson'dan sadece bu bilgiler alınmadı. Devlet içinde hâlâ görev yapan binlerce kripto FETÖ'cü ve mahrem imamın listesi de alındı. Son dönemde yapılan önemli operasyonlar büyük oranda Garson'un itiraflarından ve elindeki şifrelenmiş hard diskin çözümünden elde edildi. Birkaç gün önce sevgili Abdurrahman Şimşek, Sabah Gazetesi'nde şu çarpıcı verileri yazdı:

"MİT'in 6 yıl sonra kırmayı başardığı şifreli dokümanlardan 4 bin 121 mahrem sorumlu daha ortaya çıktı. Bunlardan 3 bin 400'ünün örgütün emniyetteki kadın emniyet müdürleri, amirleri ve polis memurlarından sorumlu mahrem abla oldukları tespit edildi."

Gördüğünüz gibi FETÖ tehlikesi bitmiş değil. Bu meseleyi ilk yazdığımda yüzlerce trolün saldırısına uğradım. Sabah akşam "yalan" diye saldırdılar. Oysa çok geçmeden bu bilgiler hem hukuk nezdinde ispatlandı hem de bizzat FETÖ içindeki tartışmalarla doğrulandı.

FETÖ'cüler son 7 yıldır kendi içlerinde yolsuzluklar ve siyasi ayrılıklara paralel, iki muamma ismi de tartıştı: Adil Öksüz ve Garson. Öksüz'ün 15 Temmuz kanlı darbe ve işgal girişimindeki rolü biliniyor.



'BEŞ BEŞLİK BİR ŞAKİRT!'

Peki gizli tanık olan Garson neden önemli? Ya da şöyle soralım: Yakalanan birçok üst düzey FETÖ'cü varken neden FETÖ'nün önemli bilgileri ondaydı?

Yurtdışına kaçan FETÖ'cüler uzun zamandır bu soruların cevabını arıyor. O isimlerden biri de son dönemde eleştirileriyle dikkat çeken FETÖ'nün gazetecilerinden Ahmet Dönmez. Dönmez, gizli tanık Garson'un geçmişinden yakalanmasına, hatta FETÖ tarafından kaçırılma girişimlerine kadar birçok şey anlatıyor.

Kişiliğine ilişkin şu notuyla başlayalım:

"Tarih mezunu. Kavga etmeyen tam bir beyefendi. Aynı zamanda da tam bir itaat adamı. Beş beşlik bir şakirt..."



FETÖ'NÜN SIR KATI

Dikkat çeken bir not da tıpkı CHP'deki 14'üncü kat gibi FETÖ'nün de bir "sır katı"nın olması. O katın müdavimlerinden biri de gizli tanık Garson. Çünkü Garson iyi yemek yapan biri ve FETÖ elebaşı Ankara'daki Samanyolu Koleji'nin 5'inci katına geldiğinde yemekleri o yapıyormuş. Kod adı tesadüfen verilmemiş.

Ama asıl vurucu tespit, Garson'un diğer FETÖ'cülerden farklı olarak sürekli not tutması ve her konuşulanı kayda alması. Garson'un FETÖ'cüler içinde böyle "özel" bir yeri varmış. Öyle notlar tutmuş ki, FETÖ'cüler bile, "Eğer bu doğruysa Garson'un Türkiye'de tutulması hata değil ihanettir" değerlendirmesi yapıyor.

Sorumlu olarak da 15 Temmuz sonrası emniyet imamı olan Temel Alsancak suçlanıyor.

Tuttuğu notlara gelince... İçinde her şey var. FETÖ'cüler dâhil Emniyet'te görev yapan 320 bin insan fişlenmiş. Bunların yarısının FETÖ'cü olduğu varsayılıyor. Bir kişinin sadece işi, görevi yer almıyor. Eşi, çocukları, nerelere takıldıkları, zaafları, zayıflıkları, hangi partiye, hangi tarikata yakın oldukları, hatta ihanet edip etmeyecekleri bile yazılmış.

Kaynağı da büyük ihtimalle "özel" sohbetler... Öyle ki, FETÖ elebaşı Gülen'in talimatları bile düzeltilmeden konuşma diliyle yazılmış.

KHK'lılara sahip çıkarak FETÖ'cüleri kurtarmayı siyaset sanan muhalefet partileri acaba "Garson" gerçeğini ne zaman görecek?

