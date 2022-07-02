CHP'yle ilgili şu sorunun yanıtını ne klasik CHP'liler ne de sonradan CHP'li ve "Atatürkçü" kesilen sosyalistler verdi:

"CHP neden 20 yıldır oyunu artıramadı?"

Kimi "karnını kaşıyan adam"ı sorumlu tuttu, kimi etnik ve dini kimlikleri öne çıkaranları suçladı, kimi de suçu CHP'nin başına gelen siyasi aktörlerin beceriksizliğine bağladı. Oysa hiçbiri CHP'nin tektipçi ve statükocu yapısına dönüp bakmadı, bakamadı. Hepsi de "evdeki bulguru" kaybetmekten korktu. Bu nedenle ne geçmişte ne de bugün CHP'nin siyasi misyonuyla gerçek anlamda bir yüzleşme ya da son dönemdeki deyimle "helalleşme" olmadı, olmazdı da.

Bunu CHP tarihinde en yüksek oyu alan Ecevit bile gerçekleştiremedi ve çareyi ayrılmakta buldu.

Bugünlerde seçim havasına girildi ya, yine CHP çevresi o bitmeyen "CHP neden oyunu artıramıyor?" tartışması başlattı. Aslında hepsinin arka planda başka hesapları olduğu için sahici olamıyorlar ve bahane üretiyorlar. Şimdiki bahaneleri de Kılıçdaroğlu'nun kimliği nedeniyle kazanamayacağı ve yaşadığı gelgitler. Bu konuda en sert yazıyı yazanlardan biri de arka plan hesaplarıyla siyaseti dizayn etmeye çalışan Soner Yalçın...

Son yazısında haklı birçok eleştirisi olsa da şöyle bir tespit yapıyor:

"Acı olan bu ülkenin sosyalistlerinin de parmak sallayan/işaret eden seçkinci 'beyaz kitleye' uyum sağlamış olması! Ezen ezileni/sınıf'ı unuttu, etnisiteye yenik düştü çoğu. 'Tık' almak/kabul görmek onca yıldır ezilen bedenlere-ruhlara iyi geldi demek!

Biz niye böyle olduk? Kimlik siyasetine bu derece nasıl yenildik?"

Bu tespiti okurken insan ister istemez nasıl bir sonuç çıkaracağını merak ediyor. Çıkardığı tek sonuç var: Deniz Baykal'ı günah keçisi ilan etmek...

Şöyle diyor: "CHP elitliğe nasıl yenildi? Programı dışlayan popülist virüs, Deniz Baykal ile bulaştı partiye... Kılıçdaroğlu'nun onca çabasına rağmen CHP bu virüsten kurtulamıyor; çünkü Baykal virüsü mutasyona uğradı sosyal medyaya dönüştü!"

El insaf... CHP'nin 72 yıldır tek başına iktidar olmamasının ve 20 yıldır da oyunu artıramamasının tek müsebbibi Baykal mı?

Buna cevabı Rahşan Ecevit versin... Mehmet Çetingüleç'in Ecevit'in Anıları kitabında Rahşan Ecevit, "Balo yerine çay partisi dönemi" başlığıyla bakın geçmişi nasıl anlatıyor:

"O zaman CHP adında 'halk' olduğu halde halkla birlikte olmuyordu. Balolar yapıldığında 'Bu davetlerin kapısından baktığınızda içeride halkı göremezsiniz' derdim hep... Sonra Bülent genel sekreter olduğunda rahatlamıştım."

İçinde "halkın" olmadığı bir halk partisi gerçeği hep vardı. Solun darbelerle ilişkisi de bu elitist yaklaşımın ürünü. Bu zihniyeti değiştirmeye hiçbir liderin gücü yetmedi. Dahası öyle bir düşünceye sahip bir lider de gelmedi. Öyle görünen Kılıçdaroğlu bile beceremedi ki oylarda bir kıpırdanma yok. Bundan sonra olması da zor görünüyor. Bu geçmiş kabul edilip gerçek bir yüzleşme yaşanmadan ve suçu da başkalarına atmadan ne sahici bir helalleşme adımı atılır ne de tek başına iktidar şansı yakalanır.

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CHP'DE 'KAPORA' SİSTEMİ DEVAM MI EDİYOR?



CHP iktidar havasına girmesine rağmen iç kargaşa bitmek bilmiyor. Gün geçmiyor ki bir skandal patlamasın... CHP'nin olay çıkarmakla ünlü milletvekili Aykut Erdoğdu'nun başrolündeki son skandal ise istifa etmesine rağmen CHP'yi sarsmaya devam ediyor. İşin aile içi boyutu bir yana istifalarına neden olan asıl mesele eski CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi olan yeni eşi Tuba Torun'un "dolarlar"dan söz etmesi... Bu söz bir kez daha CHP'de makamların parayla satıldığı iddiasını akla getirdi.

Torun'un bu sözleri yabana atılacak gibi değil; çünkü aynı meseleyi yıllar önce partinin ikinci adamı, örgütlenmeden sorumlu genel başkan yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı da seslendirmişti. Bir anlamda Torun'un bugün söylediğini Salıcı 2014 yılında söylemiş ve şu sözleri manşet olmuştu:

"Ankara'ya verdiğiniz kaporalarınızı geri alın..."

Şimdi herkes Salıcı'nın ne diyeceğini merak ediyor; CHP'de kapora işi devam mı ediyor?