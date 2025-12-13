13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu

A101, 13-19 Aralık tarihlerine özel Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunu satışa sundu. Geçerli olan kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride indirim yer alıyor. Güncel aktüel katalogla birlikte, tüketiciler haftanın öne çıkan ürünlerini ve fiyat listesini yakından takip ediyor.