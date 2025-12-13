Viral Galeri Viral Liste 13-19 Aralık A101 aktüel katalog yayımlandı: Haftanın Yıldızları indirimleri belli oldu

A101'in 13-19 Aralık tarihlerinde geçerli olacak indirimli aktüel ürünleri belli oldu. Haftanın Yıldızları kampanyasında birçok ürün avantajlı fiyatlarla raflarda yerini aldı. Peki bu hafta hangi indirimler var? İşte öne çıkan ürünler ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 11:28
A101, 13-19 Aralık tarihlerine özel Haftanın Yıldızları aktüel kataloğunu satışa sundu. Geçerli olan kampanya kapsamında gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine, kişisel bakımdan ev ihtiyaçlarına kadar birçok kategoride indirim yer alıyor. Güncel aktüel katalogla birlikte, tüketiciler haftanın öne çıkan ürünlerini ve fiyat listesini yakından takip ediyor.

A101 HAFTANIN YILDIZLARI (13-19 ARALIK)

Komili Ayçiçek Yağı 5 L: 449,50 TL
Çaykur Rize Turist Çayı 500 g: 135 TL
Yeğenler / Nimet Buğday Unu 5 kg: 103,50 TL
Nuh'un Ankara Makarnası Çeşitleri 500 g: 25 TL
Öncü Biber Salçası 900 g: 139,90 TL
Irmak / Bal Küpü / Doğuş / Bor / Nar Toz Şeker 1 kg: 47,50 TL

Pınar Yarım Yağlı Süzme Peynir 1 kg: 175 TL
Torku / Yörsan / Eker / İçim Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg: 179 TL
Pınar Beyaz Sürülebilir Taze Peynir 180 g: 59,50 TL
Torku / Kaanlar Trakya Yarım Yağlı Beyaz Peynir 1 kg: 219 TL
Beşler Piliç Kangal Sucuk 400 g: 87,50 TL
Nimet Dondurulmuş Mini Rulo Börek 500 g: 59,50 TL

Sleepy Bio Natural Hijyenik Ped Çeşitleri: 35 TL

Luppo Sandviç Kek (24×25 g): 160 TL
Papia 3 Katlı Tuvalet Kağıdı (12'li): 99,50 TL
Bingo Bulaşık Deterjanı (1,5 L): 90 TL

