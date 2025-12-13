Viral Galeri Viral Liste Güllü'nün katili öpüp kokladığı kızı mı? O görüntüler yürek yaktı

Türkiye, aylardır 'Güllü itildi mi, düştü mü?' sorusuna yanıt arıyordu. Cinayet itirafı ise geçtiğimiz saatlerde sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan geldi. Gülter, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, 51 yaşında vefat eden sanatçının yıllar öncesine ait görüntüleri sürek sızlattı. Öte yandan, Gülter'in annesinin cenazesinde döktüğü timsah gözyaşları da yeniden tartışma konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:27 Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:43
"Güllü itildi mi, düştü mü?" sorusu, nihayet yanıt buldu.

Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüne ilişkin sır perdesi, geçtiğimiz saatlerde sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun ifadeleriyle aralandı.

GÜLLÜ'NÜN KIZI TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında, olay günü aynı odada bulunan Sultan Nur Ulu, "Tuğyan, kasten annesini pencereden aşağıya attı" diyerek cinayeti itiraf etti.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ: SULTAN'A EV HAPSİ

Ulu, itiraf sonrası "ev hapsi" şeklinde adli kontrol talebiyle serbest kalırken Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter "kasten adam öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. Gözaltına alınan Arif Ulu ile 2 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

AVUKATLARI DAVADAN ÇEKİLDİ

Güllü'nün kızı, "Ben suçsuzum" diyerek suçlamaları reddederken, sanatçının aile avukatlığını yapan Rahmi Çelik ve beraberindeki avukatlar dosyadan çekildiklerini Tuğyan Ülkem Gülter'in avukatlığını bıraktıklarını açıkladı.

