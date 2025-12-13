Güllü'nün katili öpüp kokladığı kızı mı? O görüntüler yürek yaktı
Türkiye, aylardır 'Güllü itildi mi, düştü mü?' sorusuna yanıt arıyordu. Cinayet itirafı ise geçtiğimiz saatlerde sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in arkadaşı Sultan Nur Ulu'dan geldi. Gülter, 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla tutuklanırken, 51 yaşında vefat eden sanatçının yıllar öncesine ait görüntüleri sürek sızlattı. Öte yandan, Gülter'in annesinin cenazesinde döktüğü timsah gözyaşları da yeniden tartışma konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 12:43