Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de oyuncu kadrosu genişliyor. Yeni yıl öncesinde diziye yeni bir isim dahil oldu. Savcı Feride karakteriyle hikayeye katılan genç oyuncu izleyicilerin gündeminde yer aldı. Diziye yapılan bu transferle birlikte kadrodaki yeni karakteri kimin canlandırdığı merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:39