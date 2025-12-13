Viral Galeri Viral Liste Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?

Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride “Cingöz” karakterini kim canlandıracak?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'de oyuncu kadrosu genişliyor. Yeni yıl öncesinde diziye yeni bir isim dahil oldu. Savcı Feride karakteriyle hikayeye katılan genç oyuncu izleyicilerin gündeminde yer aldı. Diziye yapılan bu transferle birlikte kadrodaki yeni karakteri kimin canlandırdığı merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 13.12.2025 10:39
Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride Cingöz karakterini kim canlandıracak?

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz 10. Bölümüyle izleyenleri ekran başına kilitledi. Adil ve Esme arasındaki gelişmeler Furtuna ve Koçari ailelerini de etkiledi.

Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride Cingöz karakterini kim canlandıracak?

Taşacak Bu Deniz 11. Bölüm fragmanı yayınlandı. Şerif'in Adil'e kuracağı tuzaklar, Koçari ailesini zor duruma düşürecek. Diziye yeni transfer dahil olmasıyla izleyicinin merakı arttı. Peki diziye hangi isim katıldı, Savcı Feride "Cingöz" karakterini kim canlandıracak?

Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride Cingöz karakterini kim canlandıracak?

SAVCI FERİDE "CİNGÖZ" KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRACAK?

Genç oyuncu Naz Çağla Irmak, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in oyuncu kadrosuna dahil oldu. Irmak, dizinin 11. bölümünde Savcı Feride "Cingöz" Cengiz karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni karakterle birlikte hikayede yaşanacak gelişmeler, dizinin yeni bölümünde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride Cingöz karakterini kim canlandıracak?

NAZ ÇAĞLA IRMAK KİMDİR?

Naz Çağla Irmak, 31 Mayıs 1997'de Ankara'da dünyaya geldi. Oyuncu Hülya Gülşen'in kızı olan Irmak, oyunculuk kariyerine annesiyle birlikte yer aldığı Bizim Evin Halleri adlı yapımla adım attı.

Taşacak Bu Deniz’e yeni transfer: Savcı Feride Cingöz karakterini kim canlandıracak?

Irmak, eğitimini Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tamamladı. Oyunculuk kariyerinde dikkat çeken çıkışını 2015 yılında atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Kader karakteriyle yaptı. Televizyon ve sinema projelerinde düzenli olarak yer alan genç oyuncu, tiyatro sahnesinde de izleyici karşısına çıkıyor.

SON DAKİKA