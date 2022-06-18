Öcalan yürüyüşleri ne anlama geliyor

HDP'lilerin uzun bir aradan sonra İstanbul Kadıköy'deki Gemlik yürüyüşleriyle İmralı'ya gömdükleri Öcalan'ı hatırlamaları nereden bakarsanız bakın manidar.

Bir yanda İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği üzerinden terör örgütü PKK meselesi küresel siyasetin bir parçası olarak tartışılıyor, diğer yanda 6'lı masanın bir ayağı olarak HDP üzerinden PKK iç siyasetin önemli gündem maddesi...

Artık bilinen, kaçamak cevaplar verilen HDP-PKK ilişkisi çok net ortada. Bunun 6'lı masayı nasıl etkileyeceğini göreceğiz ama mesele sadece bundan ibaret değil.

Çok yazıldı, HDP içinde derinlerde süren bir iç çatışma var ve bu çatışma giderek alevleniyor.

Bu açıdan şu sıralarda en çok sorulan soru şu: "Neden HDP'liler, 6'lı masaya bile ayar çeken popülist aktörleri Selahattin Demirtaş dururken çok daha sert tartışmalara yol açacak Öcalan'a sahip çıkmayı göze aldı?"



ÖCALAN-DEMİRTAŞ KAVGASI

Yazar Orhan Miroğlu şöyle diyor: "Çünkü HDP içinde Apocularla diğerleri arasında ciddi bir kavga var. O kavga açığa çıkıyor. Bu bir yönüyle Demirtaş'la ilgili bir kavga. Son 6 yılda sıradan bir avukatın neredeyse Nobel alacak hale getirilmesinden Apocular rahatsız oldu. Öcalan'ın liderliğinin gölgelenmesini istemiyorlar. Fırsatını buldukları için de harekete geçtiler."

HDP içindeki "Apocuların" çıkışına Kandil baronlarının da sıcak baktığı söyleniyor. Çünkü bölgede birkaç açıdan sıkışmış durumdalar. Bir yandan Kuzey Irak ve Suriye'de TSK'nın operasyonları sürüyor, diğer yandan PYDYPG içinde Mazlum Kobani kod adlı Abdi Şahin gerilimi yaşanıyor. Hatta işin suikastlara kadar vardığı söyleniyor.

Bütün bu gelişmelerin içeride yeni bir çözüm süreci anlamına gelip gelmediği de merak ediliyor. Buna ilişkin hiçbir somut bilgi yok ancak HDP içinde böyle bir beklenti var. Bunun nedenini de bir HDP'li şöyle anlatıyor:

"HDP içindeki bir grup, Gemlik'e yapılacak yürüyüşlerle Öcalan'ı gündeme getirmek istiyor. Bu aynı zamanda parti içindeki bir kavganın yansıması ama bir gerekçeleri de var; ortada şiddet dışında sivil çözüm üretebilecek bir aktör yok. Bunu Öcalan yapabilir. Tabii kimse eskisi gibi bir çözüm süreci de beklemiyor. Ayrıca 6'lı masa da umut vermediği için elleri güçlendi."



DEMİRTAŞ'IN ADI GEÇMİYOR

Araya girip soruyorum: "HDP neden Demirtaş'ı değil de riske girerek Öcalan'ı öne çıkartıyor?"

HDP'linin cevabı da parti içindeki derin kavgaya işaret ediyor:

"Sadece şunu söyleyeyim, onun izlediği siyaset beğenilmiyor. Bir süre önce 4'üncü konferans yapıldı. Önümüzdeki ay da 5'inci kongre olacak. O konferansta Demirtaş'ın adı hiç geçmedi. Tek bir kişi bile ondan söz etmedi."

Devreye girmesi istenen Öcalan'ın bu tür süreçlerde nasıl bir rol oynadığının, geçmiş çözüm süreçlerinde neler yaşandığının bire bir tanığı olan bir siyasetçinin uyarısı da manidar:

"Bazıları hâlâ Öcalan'ın hükümet lehine bir şeyler yapabileceğine inanıyor. Öcalan bir şey verecekse bin mislini alır. Geriye dönün bakın, ateşkes ve çözüm süreçlerinde hep Öcalan kazançlı çıktı. Hareketini büyüttü, terör örgütü ilan eden ABD'den bile milyon dolarlar aldı. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, aynı yerden bir kez daha ısırılmamak için çok dikkat etmek, istihbarat oyunlarına gelmemek gerekiyor."

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