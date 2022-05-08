LEVENT TÜZEMEN

Elmas pişman mıdır?

Galatasaray, Başakşehir'den 1 puan aldıysa bunun iki nedeni vardır:

1- Kaptan Muslera olağanüstü oynadı. Müthiş kurtarışlar yaparak takımını ayakta tuttu.

2- Nelsson savunmada bir gladyatör gibi savaştı.

Topu rakibe bırakarak oynamak Galatasaray'a Avrupa'da namağlupluk ve liderlik getirmişti. Domenec Torrent'in geldiği günden beri kontrollü oyunu geliştirme adına yeterli kafa yormaması, Galatasaray'ın ligdeki performansını fazlasıyla olumsuz etkiledi. Aslan, Başakşehir'e karşı hücumda yeterince etkili olmadı. Çünkü Berkan ve Taylan gibi pas kalitesi düşük, teknik becerisi yetersiz, final pasları olmayan iki oyuncunun katkı sağlamaması bu kısırlığın baş sorumlusudur.

Fatih Terim devre arasında Burak Elmas'tan Mohamed Elneny, Gedson Fernandes ve Trezeguet transferlerini istemişti. Yönetim ne yaptı; Erick Pulgar, Semih Kaya ve Bafetimbi Gomis'i aldı. Alınan 3'lü ile alınmayanlar arasında dağlar kadar fark var. Maç boyu Başakşehir'in yüzde 50 hücum gücünü üstelenen, slalom yapar gibi atağa hızlı çıkan Trezeguet'yi gördükten sonra başkan Elmas acaba pişmanlık duymuş mudur? Bu üçlü devre arasında Galatasaray'a gelseydi ciddi katkı sağlardı.

Galatasaray dibe vurduğu sezonlardan sonra Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in kurduğu güçlü kadrolarla ayağa kalkmış ve şampiyonluklar yaşamıştı. Şimdi yeni gelecek yönetim 'Paramız yok' altyapıya değer verecek edebiyatı yapmaya kalkmasın. Çünkü Galatasaray önümüzdeki sezon bu orta sahayla oynamaya devam ederse bir sezonu daha kaybeder. Kredi itibarı yüksek, kasa kolaylığı sağlayacak Aysal ve Özbek gibi vizyonlu transferler yapacak güçleri olmayan yönetim, Galatasaray'ı yönetmeye talip olmamalıdır.

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