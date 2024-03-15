LEVENT TÜZEMEN

Başkanı Dursun Özbek'i aradım ve kendisine Ali Koç'unsözünün doğruluğunu sordum… Sayın Özbek, bu olayın 5 ay önce yaşandığını ve kendisinin asla ortak dostateklifinde bulunmadığını söyledi. Hatta başkan Özbek, ortak dostumuz buluşmayı kendisi teklif etti ve Ali Koç ile yapılacak görüşmenin kendi evinde yapılmasını önerdi. Ortak dost,yanıtını aldım.futbolunda bir beka sorunu yoktur, Ali Koç'un G.Saray nefreti vardır. Bir örnek vereyim…G.Saray, şampiyonluk yarışında Başakşehir ile çekişiyor ve Rize ile deplasmandaki maçı 3-2 kazanıyor"Silahım olsaydı hakemi vururdum". O Başkan daha sonra Vedat Muriç'i G.Saray'a vermiyor ve "F.Bahçe'ye gitmezsen seni PAF takımına yollarım 1 sene orda oynarsın" diyor. Muriç de F.Bahçe'ye ağlaya ağlaya gidiyor.Maçtan sonra, Ali Koç "Rize'de yaşananlar sözün bittiği yer" diyerek yeri göğü inletiyor...Aslında bu söyleme bakınca Sayın Koç'un G.Saray'la ilgili nefret fitilini Rize maçı sonrası yaktığını çok net görüyoruz.F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Dursun Özbek ile ilgilisöylemi, çok çirkin. G.Saray'da hiçbir başkan, iş başına atanarak gelmemiştir.Dursun Özbek, seçime girmiş ve rakibi Eşref Hamamcıoğlu'na karşı son iki sandıkta lehine çıkan oylar sayesinde başkan olmuştu.Ayrıca oluşturduğu yönetiminin içindeki isimler asla birileri tarafından listeye dahil edilmemiştir. Dursun Bey listesini kendi özgür iradesi ile yapmış, Metin Öztürk ile birlikte hareket etmiştir.Benim bir söz şöyledir; "Hatanın kendisinde olduğunu kabul etmeyen insanlar çareyi başkalarının huzurunu bozmakta bulurmuş!"medyada yer alan bir isim üzerine odaklanıp iki başkanın da dostu Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'yı aradım.dedim.dedi ve yazman konusunda şu açıklamaları yaptı: "Böyle bir görev verilseydi Türk futbolunun menfaatleri adına 2 başkanı bir araya getirmeyi seve seve yapardım. Basın toplantısı sırasında Selahattin Baki'yi aradım ve Ali Bey'in açıklamaları üzerine yayına bağlanmak istedim. Ama olmadı. Bağlansaydım, Thiam ve Samu Saiz transferleri ile sponsorluk konusunda açıklama yapacaktım. Thiam'ı Kayseri satmak istiyordu ben teklif yaptım, Thiam alt ligde oynamayacağını söyledi, Pendikspor aldı. Sivassporlu Saiz için Sayın Mecnun Otyakmaz'dan görüşme izni istedim. 250 bin Euro önerdim düşük bulundu. 250 bin Euro peşin, 200 bin Euro da alt yapı sponsoru olarak oyuncuyu aldım.Beşiktaş Stadı'nın adının Tüpraş olması için büyük paralar ödendi. Ben de G.Saray ile sponsorluk anlaşması yaparken kulübün marka değerini düşünerek hareket ettim."Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan teknik direktör Okan Buruk için harekete geçti. Başkan Dursun Özbek'in yapılacak olan seçimde devam etmesi halinde tecrübeli hoca ile yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.Geçen sezonu şampiyonlukta kapatan başarılı teknik adam, yeni rekorlar kırdığı bu sezon da ligde lider durumda.