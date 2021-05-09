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LEVENT TÜZEMEN
Fatih Terim’in akıllı stratejisi

Fatih Terim’in akıllı stratejisi

09.05.2021, Pazar
Fatih Terim'in stratejik kararları G.Saray'a muhteşem bir derbi galibiyeti getirdi. Peki ne yaptı Terim:
1- Onyekuru ve Falcao gibi gövdeli, tecrübeli ismin yanına iki hızlı beki Yedlin ve Saracchi'yi ilk 11'e koydu. Bu hamleyi Sergen Yalçın bile beklemiyordu.
2- G.Saraylı oyuncular topu Beşiktaş'a bırakıp alan savunması içerisinde takım halinde akıllı savunma yaptı. G.Saray'ın akıllı oyun taktiği sonucu Beşiktaş alışılagelmiş oyununu sergileyemediği gibi hızlı hücum yapabilecek geniş alanları da bulamadı.
Fernandes'in muhteşem uzun pasında Babel'in attığı akıllı gol, G.Saray'a derbide erken moral oldu.
Beşiktaş ayağa pas yaparak ve araya toplar atarak G.Saray'ın gardını düşürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. G.Saraylı oyuncular dikkatliydi, alanlarını kaybetmemeye çalıştı, rakip ataklara karşı kontrollü oldu.

MAESTRO GEDSON
Cüneyt Çakır'ın art arda verdiği iki penaltı kararı da çok doğruydu. Falcao harika bir penaltı golü atmasına rağmen oyun içinde etkili değildi. Onyekuru da alışılagelmiş hızını sergileyemedi. Fatih Hoca ikinci yarı aynı oyun sisteminde tuttuğu gibi Sarrachi ve Yedlin'in daha fazla kanatlardan hücum etmesini istedi. Bu hamleler Beşiktaş takımının sürekli geriye pas yapmasına neden oldu. Özellikle Taylan her yere basarken, Gedson Fernandes ile maestro gibi oynadı. Terim derbiye özel olarak çalışmış olacak ki yorulan futbolcuları oyundan aldı. Önce Falcao-Onyekuru'yu çıkarıp Kerem ile Mostafa'yı alarak G.Saray'a enerji pompaladı. Çok çalışan Babel ve Emre Akbaba yorulmuşlardı, Terim hemen Arda ve Emre Kılınç ikilisini alarak G.Saray'ın fizik gücünün diri kalmasını sağladı. Oyuna diri giren Emre Kılınç'ın Arda'ya attırdığı gol mükemmeldi. G.Saray bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi şansını sürdürdü.
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