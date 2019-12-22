LEVENT TÜZEMEN

Babel inadı

Fatih Terim, Tuzlaspor maçının en çok koşanı, en fazla mücadele edeni, en çok top kapanı Taylan'ı ilk 11'de düşünmeyince Galatasaray orta alanı etkisiz kaldı. Çünkü Taylan güç katıyor ve rakiplerin kolay top kullanmasına izin vermiyor hatta önde pres bile yapıyordu. Selçuk, Belhanda, Feghouli üçlüsü topla buluştuklarında ön plana çıktı. Göztepe kalesine Galatasaray çok adamla hücum etti ama geriye dönüşlerde ciddi zafiyet yaşadı. Babel, rakip savunma arkasına atılan toplara iyi koşular yaptı ama final paslarında ve vuruşlarında etkisiz kaldı. Ömer Bayram'da ciddi bir düşüş var. Ömer, topla buluştuğunda basit oynamıyor ve pas vermeden önce çevre kontrolü yapmıyor.

Göztepe tıpkı Tuzla gibi geriye yaslanıp kanatlardan hızlı hücumlarla Galatasaray'ı tehdit etti. Jerome tüm hava toplarını alırken, Halil-Serdar ikilisi Muslera'yı zorladı. Feghouli ile Babel'in geriye yardıma gelmemeleri yüzünden Mariano-Nagatomo ikilisi kanatlardan çok baskı yedi. Belhanda, Feghouli, Selçuk, Ömer ve Babel topla fazla oynadıkları için Göztepe kalesinde kendini unutturan Falcao'ya istediği pasları atamadı. Özellikle Ömer gol olacak pozisyonlarda topu Falcao'ya aktaramadı. Babel bütün pozisyonlarda Falcao'nun alanını işgal etti. Egoist yapısıyla G.Saray'a hücumda zarar verdi. G.Saray gibi büyük bir takımın 3 pas sonunda gol yemesi bence sorgulanmalı. Hele hele Belhanda'nın orta alanda Halil'i imkanı olmasına rağmen indirmemesi anlatılamaz. Bir oyuncu kartı takımının menfaati adına görmesi gerekiyorsa görmelidir. Fatih Terim'in hâlâ Babel'den vazgeçmemesi G.Saray'a çok büyük zararlar verdi. İddia ediyorum Terim, Tuzla'ya karşı kazanan takımı sahaya sürseydi G.Saray Göztepe'ye karşı daha dirençli olurdu. Bu yenilgi bence G.Saray'ı zirve yarışından uzaklaştırdı.

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