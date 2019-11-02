LEVENT TÜZEMEN

Tabeladan kurtardı

Galatasaray iyi oynamıyor. Rizespor maçının kadrosu koşan ve mücadele eden oyunculardan kuruluydu. Kadroya bakıp ortaya çıkan Galatasaray fotoğrafını şöyle yorumlarım:

1- Koşu performansları ve mücadele yapıları yüksek oyuncularla iyi oyun adına kaliteyi tutturamıyorsun.

2- Pas kalitesi ve oyun aklı yüksek oyuncularla da topa hakim oluyorsun ama koşamadığın, dirençli olamadığın için rakibi pes ettiremiyorsun.

Keyif vermeyen oyunun temelinde kadro istikrarsızlığı yatıyor. Kadro olarak ezbere sayacağımız bir 11'i göremedik.

Terim kaliteli oyuncuları, koşan ve mücadele eden oyuncu kıvamına getiremezse tatsız-tutsuz bir G.Saray izlemeye devam ederiz. Terim'in ifadesiyle ligin yüzde 25'lik kısmını iyi oynamayan Galatasaray devre arasına kalan bölümünde iyi oyun anlayışını geliştiremezse zirve yarışından uzak kalabilir.

Ayrıca Terim'in ilk 45'te bırakın koşmayı yürümeye bile mecali olmayan Emre Mor'a tahammül etmesi şaşırttı.

Emre takımını 10 kişi oynattı. Bir türlü basit oynamıyor, topu alıp şov yapmaya çalışıyor. Orta alana direnç katan Ömer hücuma da çok katkı sağladı ve Talbi'nin kendi kalesine attığı golün sert ortasını yaptı. Lemina yüksek tekniğiyle hücum organizasyonlarını hazırladı. Babel nihayet kişisellikten uzaklaşıp takım oyununa destek verdi ve savunmaya da yardıma geldi.

Galatasaray için Rizespor maçı tabela açısından önemliydi. Kaybedilecek 1 puan bile ciddi kriz yaratırdı. Koşan ve mücadele eden yapısı ile ön plana çıkan Terim'in oyuncuları Rizespor'un da yardımıyla 3 puanı alıp Real Madrid maçı öncesi rahatladı. Lemina-Seri ikilisi topu kullanma becerileri ile ön plana çıktı. İspanya'daki maça dinlenen oyuncuların çıkacağını düşünüyorum.

Ancak Fatih hoca Real kadrosunda da Ömer Bayram'ı kullanmalı.

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