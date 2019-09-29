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LEVENT TÜZEMEN
Keyif vermediler

Keyif vermediler

29.09.2019, Pazar
F.BAHÇE'NİN kalabalık orta sahası ve alan savunmasına özen göstermesi, Galatasaray'ın etkili pozisyon üretmesine izin vermedi. Bireysel beceriyi ön plana çıkarmaya gayret sarf eden Galatasaray, Lemina ile iki kez gol girişiminde bulundu ancak kaleci Altay'ı geçemedi. Feghouli'yi Terim derbiye saklamış ve Malatya'ya götürmemişti.
Feghouli, Lemina'ya yapılan penaltı pozisyonundaki ortanın sahibiydi. Yani Cezayirli yıldız dinlenmeyi saklanmış olarak algılamış gibi.

FALCAO YALNIZ KALDI
Belhanda, istekli, coşkulu ve arzuluydu. Falcao, gol yollarında yalnız kaldı. Babel formsuz. Fenerbahçe, beklerini çok fazla öne çıkartmayıp Galatasaray'ın kenarlardan hızlı hücum etmesine izin vermedi.
Derbinin iki takım oyuncuları adına öncelikli hesabı kaybetmemek üzerineydi.
Maçı izlemeye gelen seyirciler keyif almadı çünkü iki takım da bu keyifi vermemek için adeta birbirini kitlediği futbolun oynandığı derbi fare doğurdu.

MAÇIN EN İYİSİ: LEMİNA
G.Saray'ı kaleye taşıyan isimdi.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: FEGHOULİ
Cezayirli futbolcu saklambaç oynadı.
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