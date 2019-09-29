LEVENT TÜZEMEN

Daha Fazla Gör
- Son dakika: Meteorolojiden flaş sağanak uyarısı! Rize, Trabzon ve Artvin...
- Katar Havayolları 13 bin lira maaşla hostes arıyor
- Çalışan anneleri ilgilendiren haber! Eğer işvereniniz bunu yapmazsa tazminat alırsınız...
- Başkan Erdoğan'dan kritik diplomasi trafiği
- ODTÜ'den İstanbul depremi için kritik açıklama
- İşte Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık karnesi
- İzmir'de trafik kazası: Yaralılar var
- CHP'den Suriye'deki "Güvenli Bölge"yi engelleme planı! ABD-PKK'nın sözcülüğünü yaptılar
- Donald Trump yönetimine bir engel daha
- Azerbaycan'dan Ermenistan'a "Dağlık Karabağ" çağrısı
- Diriliş Ertuğrul yapımcısından Celaleddin Harezmşah dizisi geliyor… Celaleddin Harezmşah kimdir, tarihteki önemi nedir?
- Meclis ne zaman açılacak? Genel af, ceza indirimi, kıdem tazminatı, 3600 ek gösterge gündeme gelecek!