Kafkasya Küresel Dünya’ya eklemleniyor

Türkiye Asya, Avrupa ve Afrika arasında en iddialı ekonomi-ticaretenerji koridorlarından birisi olan 'Orta Koridor'un stratejik bağlantı noktası olarak, Orta Koridor'un etkinliğini ve sürdürülebilirliğini perçinleyecek hamlelerini sürdürüyor. Türkiye ile Azerbaycan arasında 'iki devlet, tek millet' şiarıyla katlanan işbirliği süreci, Gürcistan'ın kritik rolüyle birlikte, Kafkasya coğrafyasını Küresel Dünya'nın bir parçası yapmakta. Türk Devletleri Teşkilatı ile, Macaristan'dan Hazar Denizi'nin doğusuna uzanan köklü işbirliği, tarihe, kültürel değerlere, kardeşliğe dayalı 'kazankazan' vizyonu, Orta Koridor'un sağlayacağı yüksek katma değerin 'kader birliği' yapmış ekonomiler arasında hayırhah bir anlayışla paylaşılmasına da öncülük etmiş olacak. En öncelikli hedef, Güney Kafkasya'yı bir üretim, ticaret, enerji, lojistik merkezi yapmak.

Bölgede var olan enerji boru hatlarına yenilerinin eklenmesi, yeni gümrük kapıları ve sahaları, yeni otoyol ve demiryolu hatları, yeni inşa edilecek lojistik merkezleri, birlikte planlanacak yeni akıllı kentler, toplu konut projeleri, Türkiye ile Azerbaycan arasında derinleşen köklü ilişkiler sayesinde, Kafkasya'yı aynı zamanda bir 'refah merkezi'ne de dönüştürecek. Bu nedenle, Türkiye ve Azerbaycan Ermenistan'a zeytin dalı uzatarak, bir refah merkezine dönüşecek Kafkasya'da, barış içerisinde, her ülkenin bu refahtan yararlanmasını sağlayacak bir işbirliği iklimi oluşturma gayretlerini azimle sürdürüyorlar. Güney Kafkasya'da istikrar, refah ve barışın tesis edilmesi, bölgenin Orta Koridor'da önemli görevler üstlenmesini de sağlayacak. Bölgenin sahip olduğu coğrafik avantajlar ve Hazar Denizi bağlantısı dikkate alındığında, Zengezur Koridoru sayesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında kara ve demiryolu hatlarının sayısının artması, Avrasya'nın küresel üretim ve ticaret hacminde artan rolü anlamında, 'iki devlet, tek millet' iki ülkenin işbirliği imkanlarını zenginleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zengezur Koridoru'nun bir an önce açılması adına her türlü gayretin gösterileceğini hatırlatmakta. Bu sayede, Bakü'den hareket eden her kara aracı, her tren doğrudan Kars'a ulaşacak ve o noktadan itibaren Türkiye'nin karayolu ve demiryolu ağına bağlanmış olacak. Türkiye'nin lojistik imkan ve kabiliyetlerinin Azerbaycan açısından ulaşabilir olması, iki ülke arasındaki kardeşliği daha da derinleştirecek. Güney Kafkasya'nın küresel ticaret ve lojistik sisteminde daha güçlü bir şekilde eklenmesi adına, Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'da da yapıcı, olumlu sinyaller gelmesinin sevindirici olduğunu vurguluyor. Bu noktada, 'iki devlet' odaklı çözüm noktasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sonraki adımının Kıbrıs'a kalıcı barış ve istikrar gelmesi olduğunu da hatırlatıyor. Bu noktada, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 'Orta Koridoru'nun daha da iddialı küresel roller üstlenmesi adına atacağı adımlar açısından, KKTC'nin de Orta Koridor'la bağlantılı hale gelmesi adına, Kazakistan'daki bir sonraki toplantıda, KKTC'nin gözlemci ülke olarak yer alması da ayrı bir önem ve anlam taşıyor olacak.

Basra Körfezi Ülkeleri, Irak ve Türkiye'nin birlikte geliştireceği 'Kalkınma Yolu' Projesi'nin kasım ayında bir işbirliği metnine dönüştürülerek, ilgili ülkelerin bu konudaki güçlü niyet ve beyanlarını yazıya döktükleri bir tarihi belgeyle tescillenmesi, Türkiye'nin stratejik konumu sayesinde, Güney Kafkasya'nın 'Kalkınma Yolu' ile birlikte Basra Körfezi'ne, Basra Körfezi'nin ise Türkiye ve Güney Kafkasya üzerinden Hazar Denizi'ne bağlanması anlamına gelecek. Türkiye'nin yapıcı, kararlı, vazgeçilmez 'oyun kurucu' rolünün çevresindeki coğrafyayı 'barış ortamı'na dönüştürdüğünü birlikte şahit olacağız.

