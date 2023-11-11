İSKENDER GÜNEN

Bu Onuachu fenomen olur!

Bazı oyuncular vardır ki fenomen olurlar. Dünkü maçtan sonra Onuachu için de bu tanımı söyleyebiliriz. Çünkü oyun sorunlarla dolu. Ama ikinci yarı attığı 1. gol ve ardından gelen ikinci gol var ki İbrahimovic'i hatırlattı.

Gelelim maça, Trabzonspor'un sahasındaki maçta ilk yarı Visca ile rakip savunmanın arkasına sarktığı bir atak vardı. Sorun, geçen yıldan beri aynı. Yani kapanan takımlara karşı pozisyon üretmede sıkıntı… Avcı'nın teknik adamlık yaptığı takımlarda, takım savunmasının çok önemli olduğu bir gerçek. Fakat ilk yarı Konyaspor'un direkten dönen topundan başka 1-2 pozisyona girdiği süreçler var. İki kenar sorunlarla dolu. Pepe- Mehmet Can sağda Visca-Larsen solda ikili oyunda atak girişimlerinde üretkenlikten çok uzaklardı. İkinci yarı Bakasetas'ın orta alana girmesinden sonra, ilk yarıya göre daha farklı bir oyun izledik. Onuachu ile öne geçtikten sonra ise Mehmet Can'ın hatasından kaynaklı Konyaspor'un attığı gol vardı. Fenerbahçe maçından sonra kendi sahanızdaki karşılaşmada alınan 3 puan, öz güveni arttırmak açısından büyük önem taşır. Daha farklı hedefler için önemli. Abdullah Avcı'nın bu maçta çıkaracağı ders ise takımlara karşı pozisyon üretmekte yaşanılan sorunlar olmalı. İstikrarlı sonuçları yakalamak için mutlaka bundan sonraki müsabakalarda üretkenliği artırmak zorunluluğu var.

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