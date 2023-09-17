İSKENDER GÜNEN

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Maçın şifresi orta sahada!

Maçın şifresi orta sahada!

17.09.2023, Pazar
Süper Lig'in ikinci büyük maçı. Trabzonspor, ilkinde Galatasaray'a 2-0 kaybetmişti. Bordo-mavililer sezona istenilen düzeyde olmayan bir yapıda başladı. Şu an kadroya katılan yeni transferler var ama bir başka gerçek var ki böylesi transferlerin sezon başlamadan yapılması gerekiyordu. Teknik adam Bjelica yeni transferlerden hangisine şans verecek şu an bunu bilebilmemiz mümkün değil. Kasımpaşa maçını bir kenara bıraktığımızda Trabzonspor için sorunların başında takım savunması yetersizliği geliyor. Önde kaybedilen toplardan sonra geri dönüşlerde hep sorunlar yaşadılar. Orta alanda Kourbelis, rakip ataklarda sıkça pozisyon kaybediyor. Önde ise geçen sezondan beri en büyük sorun top saklama becerisi olan oyuncu eksikliği. Bu da ataklarda topun çabuk kaybedilmesine neden oluyor. Beşiktaş'a karşı oynanacak maçta oyunun kaderini tayin edecek mevki orta alan. Burada üstünlüğü ele alan taraf diğerine göre bir adım öne çıkar. Bjelica, Bakasetas'ı nasıl bir formatta sahaya sürer bunu maçta gözlemleriz. Ama Bakasetas gibi şut becerisi olan bir oyuncuyu kaleye yakın oynatmalı diye düşünüyorum.
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