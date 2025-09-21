21 Eylül 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Trabzon’da yaratıcı oyuncu eksikliği var
İSKENDER GÜNEN
Trabzon’da yaratıcı oyuncu eksikliği var

Trabzon’da yaratıcı oyuncu eksikliği var

21.09.2025, Pazar
Hücumda bütün beklentilerin odak noktası Onuachu. Yani mutlak Onuachu ile topu buluşturmak ve sonucu almak zorunlu. Bu da top üçüncü bölgeye geldiği zaman Onuachu'dan başka sonucu değiştirebilecek oyuncunuz yoksa sorun burada! Sezon başından beri yazdık çizdik, orta alanda Bakasetas türü oyun aklı olan ve de ofansif anlamda katkı yapan bir oyuncu eksikliğinin sorunları büyüttüğü gerçeğini dile getirmeye çalıştık. Muçi bu alanın oyuncusu değil. Çünkü Muçi, sağ ve sol kenarda etkili olabilecek yeterlilikte bir isim. Hücumda her şey sağ kenarda Pina ve Zubkov ile geliştirilen ataklara bağımlı. Sol kenarda ise Olaigbe'nin etkinliği geldiği günden beri yok ve aldığı her topta sorunların başlangıcı. Bir de savunma görevini yapmadığı için Mustafa'nın da performansını etkileyen bir isim. Duran toptan yenilen golde rakip oyuncunun yanında Muçi'nin bulunması gerekirdi. İkinci yarıda rakip alanda yapılan baskı, her iki kenardan da geliştirilen ataklar var ama yaratıcı oyuncu eksikliği ya da final pası doğru gerçekleştirebilecek oyuncu eksikliği öne çıktı. Beraberlik golü ise Onana'nın asistiyle Onuachu ile gerçekleşti! Sorun pozisyon üretmedeki yetersizlik. Bu da hangi sistemle oynama düşünceniz varsa mutlak yetenekli oyunculara gereksinim olduğu gerçeğini göstermekte. Örneğin; orta alanda Bakasetas gibi bir futbolcunuz olsa bu maç çok daha farklı bir sonuçla bitebilirdi.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Bu hakemlerle bu lig bitmez! 15.09.2025 Pazartesi
Nokta atışı transferler şart! 01.09.2025 Pazartesi
İki ayrı devre 25.08.2025 Pazartesi
Eksikleri görüp, oyununu geliştirmeli 19.08.2025 Salı
Trabzon moral ve öz güven kazandı 12.08.2025 Salı
Uğurcan’ı satmazlar! 10.08.2025 Pazar
Trabzon’un mücadele gücü yok 15.05.2025 Perşembe
Sonuca gidecek oyuncusu yoktu 11.05.2025 Pazar
Mükemmel Zubkov 28.04.2025 Pazartesi
Kupanın değeri camia için çok büyük 25.04.2025 Cuma
Daha Fazla Gör