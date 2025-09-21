İSKENDER GÜNEN

Trabzon’da yaratıcı oyuncu eksikliği var

Hücumda bütün beklentilerin odak noktası Onuachu. Yani mutlak Onuachu ile topu buluşturmak ve sonucu almak zorunlu. Bu da top üçüncü bölgeye geldiği zaman Onuachu'dan başka sonucu değiştirebilecek oyuncunuz yoksa sorun burada! Sezon başından beri yazdık çizdik, orta alanda Bakasetas türü oyun aklı olan ve de ofansif anlamda katkı yapan bir oyuncu eksikliğinin sorunları büyüttüğü gerçeğini dile getirmeye çalıştık. Muçi bu alanın oyuncusu değil. Çünkü Muçi, sağ ve sol kenarda etkili olabilecek yeterlilikte bir isim. Hücumda her şey sağ kenarda Pina ve Zubkov ile geliştirilen ataklara bağımlı. Sol kenarda ise Olaigbe'nin etkinliği geldiği günden beri yok ve aldığı her topta sorunların başlangıcı. Bir de savunma görevini yapmadığı için Mustafa'nın da performansını etkileyen bir isim. Duran toptan yenilen golde rakip oyuncunun yanında Muçi'nin bulunması gerekirdi. İkinci yarıda rakip alanda yapılan baskı, her iki kenardan da geliştirilen ataklar var ama yaratıcı oyuncu eksikliği ya da final pası doğru gerçekleştirebilecek oyuncu eksikliği öne çıktı. Beraberlik golü ise Onana'nın asistiyle Onuachu ile gerçekleşti! Sorun pozisyon üretmedeki yetersizlik. Bu da hangi sistemle oynama düşünceniz varsa mutlak yetenekli oyunculara gereksinim olduğu gerçeğini göstermekte. Örneğin; orta alanda Bakasetas gibi bir futbolcunuz olsa bu maç çok daha farklı bir sonuçla bitebilirdi.

