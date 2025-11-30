İSKENDER GÜNEN

Bu mücadele gücü saygıyı hak ediyor

Trabzonspor'un oyun başlangıcı sorunlarla dolu. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, yapılan pas hataları, Konya'nın ilk 20 dakikalık bölümde atak girişimlerinin odak noktasıydı. İki kez Konyaspor'un girdiği net gol pozisyonunda Onana öne çıktı. Sonrasında ise Okay'ın kendi kalesine attığı golle Konya öne geçti. Sorun orta alanda. Çünkü Folcarelli gibi mücadele gücü yüksek ve rakipten top kazanması üst düzey bir oyuncunun yokluğunda Bouchouari-Oulai-Muçi'den oluşan orta alan, rakibi karşılama yönünde çok zayıf kaldı. Önde, rakip ataklarda orta sahaya yardımcı olması gereken Zubkov ve Olaigbe de gerekli desteği vermedikleri gibi Konya, bu alanda üstünlüğü ele geçirdi. Fakat futbol tuhaf bir oyun. En fazla top kaybeden isim olan Muçi'nin yaptırdığı penaltıyla Trabzonspor, beraberliği yakaladı. İkinci yarıda ise sol kenardan geliştirilen atakta, Mustafa'nın getirdiği topta Onuachu ile öne geçen taraf Trabzonspor oldu. Ardından ise Muçi'nin mükemmel frikiğiyle birden skor 3-1'e gelince takım rahatladı. Dün bir kez daha gördük ki kadroda eksilmeler yaşandığında sorunlar öne çıkıyor. Ancak kadro yetersizliğine rağmen geri düştükleri her maçta mücadele gücünü ortaya koymaları ve bir takım olgusu içerisinde görünmeleri saygıyı hak etmekte. Bu da bugün gelinen noktada üst sıralar için taraftarlarına ve camiasına büyük ümit vermekte.

