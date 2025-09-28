İSKENDER GÜNEN

Oulai çok becerikli, sorunları çözecek

Eğer elinizde Paul Onuachu varsa oyunda sorunlar da olsa problemi çözen isim olarak değerlendirilmekte. Tam bir fenomen. İlk yarıda önde takımı adına her türlü katkıyı yaptı. Attığı ilk golde Zlatan İbrahimovic'i hatırlattı. Penaltıyı aldı ve ikinci golü atarak oyunu çözen isim oldu. İlk devrede atak girişimlerinin odak noktası sağ kenardı. Burada da öne çıkan isim Pina. Atılan iki golde payı çok büyük. Sol kenarda ise sezon başından beri beklentilerin uzağında olan Olaigbe var. Orta alanda ilk kez forma giyen 19 yaşındaki Oulai, oynadığı futbolla çok önemli katkılar verebileceği bir görüntü ortaya koydu. Mücadele gücü yüksek, rakipten top kazanma becerisi ve topu olumlu kullanma ile ilerleyen haftalarda bu alandaki problemi çözebilecek yetenekte. Bu da Trabzonspor için sevindirici bir gelişme. İkinci yarıda ise oyunun bazı bölümlerinde rakibe verilen pozisyonlar var. Eğer son vuruşlar ve final paslarında daha yeterli bir takım olsa daha farklı bir görüntü ortaya çıkabilirdi. Sonuç, üç haftalık periyottan sonra mutlak kazanılması gereken bir maçtı. Özellikle ilk yarı ortaya konan oyun, ilerleyen haftalar için büyük ümitler verdi. Ama son dakikalarda yenilen iki golü anlamak mümkün değil. Basit bireysel iki hatadan kaynaklı iki basit golde kenardan gelen oyuncuların performansını da sorgulamak gerekmekte. Bu arada savunmada yapılan hataların odak noktası Savic. Görünen o ki Trabzonspor'un defansın ortasında bir oyuncuya gereksinimi var.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın