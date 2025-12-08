İSKENDER GÜNEN

08 Aralık 2025, Pazartesi
08.12.2025, Pazartesi
Göztepe gibi zorlu bir deplasman maçı, alınan 3 puan Trabzonspor'un içinde bulunduğu durumu düşündüğümüzde gerçekten saygı duyulması gereken bir karşılaşma. Kadro yetersizliği ve sakatları konuşmamız şart. Görünen o ki sakatlıklar, eksilmeler yaşansa da mücadele gücü yüksek ve kazanma azmi üst düzeyde bir takım olgusu içerisindeler. Fatih Tekke gerçekten büyük bir iş başarmakta, alkışlıyorum. Göztepe, duran top ve serbest vuruşlarla gol üreten bir ekip. Maçın ilk yarısında oyunu kontrol eden, her ne kadar gol pozisyonu üretmese de orta alanda üstünlüğü ele alan taraf Trabzonspor'du. Önde Onuachu gibi bir oyuncunuz varsa kenar oyuncularının performansı çok önemli. Gerek Olaigbe gerek Zubkov adam eksiltme ve rakibin arkasına sarkma konusunda yeterlilik göstermiyorlar. Bu da iki kenardan istenilen katkı verilmediği için Onuachu ceza alanı içerisinde bir türlü topla buluşturulamıyor. İkinci yarıda ise Muçi öne çıktı. Attığı iki golle sonucu belirleyen isim oldu. 2-0'dan sonra ise Pina'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasının ardından doğaldır ki rakip daha fazla atak girişimlerinde bulundu. Kazandıkları golden sonra Trabzonspor, oyunu daha fazla kendi alanında kabul etmek zorunda kaldı. Sonuç olarak alınan 3 puan ve ligin ikinci sırasında yer almak gerçekten mükemmel ama bir dahaki hafta Beşiktaş maçında Onuachu ve Pina'dan yoksun çıkmak Trabzonspor için büyük dezavantaj olacak.
