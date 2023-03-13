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İSKENDER GÜNEN
75 dakika ve sonrasında yaşananlar...

75 dakika ve sonrasında yaşananlar...

13.03.2023, Pazartesi
Çalkantılı bir süreç... Teknik adam Abdullah Avcı'nın istifası ve olağanüstü kongre kararının alınmasının ardından oyuncuların böyle bir ortamdan etkilenmemesi mümkün değil. Oyunu 75 dakika ve sonrası olarak değerlendirmek gerekir. İstekli, arzulu bir başlangıçtan sonra Yusuf'un kişisel becerisiyle kazanılan bir gol yaşandı. 1-0 dan sonra ise Belhanda'nın kırmızı kartla oyun dışı kalmasından sonra çok daha rahat bir süreç gelir diye düşünürken Adana Demirspor teknik direktörü 2 değişiklik yaptı ve üçlü savunmaya geçti. Adana ilk yarının sonuna kadar 10 kişi kalmasına rağmen oyunu kontrol eden ve pozisyonlar üreten taraftı.
1-1'i yakaladıktan sonra ikinci golü rahatlıkla bulabilecek pozisyonlar vardı. İkinci yarının başlamasıyla yapılan oyuncu değişiklikleri oldu. Gomez, kariyerli ve yetenekli bir isim. Ama önde ceza sahası içerisinde bulunması gerekirken kenarlara gelerek top alma düşüncesi kendisini etkisiz kılıyor. Görünen o ki Trabzonspor'un oyun sisteminde kendisinden yararlanmak kolay değil. 75. dakikadan sonra, zaten 1 kişi eksik olan Adana Demirspor'da fiziksel düşüşler yaşandı. Kazanılan 2 gol de duran toptan kaynaklı oldu. Visca'nın uzun aradan sonra golle sahalara dönmesi kendisi ve takım adına sevindirici.
4-1'lik sonuç kulübün içinde bulunduğu süreci göz önüne getirdiğimizde, morallerin artması açısından önemliydi. Ama unutulmaması gereken bir şey var, geçen yılki takım bütünselliğinden uzak görünen bu yapıyla istikrarlı sonuçlar almak mümkün gözükmüyor.
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