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İSKENDER GÜNEN
Zaferin anahtarı takım savunması

Zaferin anahtarı takım savunması

25.12.2022, Pazar
Bir büyük maç... Fenerbahçe'den çok Trabzonspor için büyük önem taşımakta.. Çünkü bu maçtan alacağı 3 puan şampiyonluk yarışının içerisinde "Ben de varım" olarak tanımlayacağı bir mücadele. Abdullah Avcı'nın böylesi bir karşılaşmada sahaya sürdüğü 11'in mücadele gücü yüksekti. Takım savunmasını da üst düzeyde yaparak, top üçüncü bölgeye geldiği zaman pozisyon vermeme adına kurulu... İlk yarıda King'in direkten dönen topundan başka Fenerbahçe'ye verilen gol pozisyonu yoktu...
İstek, arzu, mücadele gücü yüksek ve takım savunmasını öne çıkaran bir görüntüdeydi Trabzonspor. Ama top Trabzonspor'a geçtiğinde üçüncü bölgede sorunlar vardı. Bireysel becerili oyuncu eksikliği ve önde çok adamla atak yapamama yoksunluğu ilk yarıda öne çıktı. Maçın kırılma anı Fenerbahçeli Crespo'nun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart idi... Ve ardından Maxi Gomez ile gelen gol.
Kendi sahanızda böylesi büyük ve sizi şampiyonluk yarışında var edebilecek bir maçta mutlak 3 puanı almak bundan sonraki haftalar için hem motivasyon hem de konsantrasyon için büyük önem taşır. Bir de ezeli rakibiniz Fenerbahçe'den aldığınız üç puansa...
Trezeguet'nin güzel golü ile perçinlenen sonuç ve alınan üç puan bundan sonraki maçlar için öz güveni arttırma açısından büyük önem taşıyor. Ve dünkü galibiyetle beraber Trabzonspor, "Ben de şampiyonlukta varım" dedi...
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