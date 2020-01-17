İSKENDER GÜNEN

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Jose Sosa bu takımın her şeyi

Jose Sosa bu takımın her şeyi

17.01.2020, Cuma
Ünal Karaman'ın ayrılmasıyla göreve gelen Hüseyin Çimşir'in ilk maçı. Başarının gelebilmesi için Trabzonspor camiasının kendisine destek vermesi gerektiği düşüncesindeyim. Maça gelirsek, iki ayaklı bir karşılaşma... Görünen o ki, Trabzonspor'da değişen bir şey yok yani hücumda sorunu olmayan bir takım. Oyunda tempo olmasa bile sonucu değiştirebilecek önde oyuncuları çok fazla. Bu maçta Nwakaeme-Sörloth ikilisinin girdikleri ve yakaladıkları gol pozisyonları var. Bir de Sosa'dan bahsetmek gerek. Şu an orta alanda takımın her şeyi. Sorumluluk alıyor. Öyle pozisyonlar var ki, savunma oyuncusunun arkasına rakip sarktığı zaman karşılayan ilk oyuncu oluyor. Ndiaye'nin ilk maçı... Orta üçlünün ortasında Sörloth'a yakın görev aldı. İlerleyen haftalarda katkı yapacağını düşünüyorum. Sorun top rakibe geçtiğinde başlıyor. Geri dönüşlerde istenilen düzeyde olunamadığı için ya da savunma oyuncularının bireysel hatalarında gol pozisyonları rakibe verilmekte. Nwakaeme çok farklı bir isim. Etkisiz olduğu maçlarda bile biraz sahne alabilen ve skoru değiştiren bir isim. Kupanın ilk maçında alınan bu 2-0'lık skor ikinci maç için büyük bir avantaj.
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