Yerli bir kahvecideyiz. Kasanın yanındaki masada üç genç, söylediklerini duyabileceğim mesafede konuşuyor.

Kız, "Starbucks'tan daha kahve almam" diyor. Erkek arkadaşı, "Neden?" diyor. Kız, "Bilmiyor musun neden, çocukları öldürüyorlar" diyor. Erkek "Ben iki tarafı da tutmam" diyor.

Siparişimi alıp dönerken kıza, "İyi ki varsınız, afiyet olsun" diyorum. O da bana, "Siz de iyi ki varsınız, sağolun" diyor.

O kızın duruşu beni düşündürdü. Zira belki çoğumuz boykot refleksini kendiliğinden gösterirken, toplumun önemli bir kısmı da henüz bizim kuşağımızın soykırımının gözümüzün önünde gerçekleştiğinin farkında bile değil.

Son bir haftada Gazze'de her gün yaklaşık 1000 insan öldürüyor.

Bir ölüm makinesi, ABD'den aldığı son teknoloji silahlarıyla, bir halkı sistematik biçimde ortadan kaldırıyor.

Şu an Gazze'de 78 aile ağacı tamamen silinmiş durumda. O aileler artık yok. O soyadları artık devam etmeyecek.

Buna karşılık siviller olarak bizim yapabileceğimiz en etkili karşı duruş ise bu ölüm makinesine beş kuruş sağlamamak.

Hastane yoğun bakımındaki bebekleri zorla aile ve doktorlarından koparıp açlıktan ve oksijensizlikten ölüme terk eden bir ölüm makinesi bu.

Kendi başlarına yalnız ve çaresiz ağlayarak ölen ve ancak bedenleri çürüyüp kurtlanınca bulunabilen bebekleri düşünün...

Bunda siyasi tartışma konusu yapacak bir durum var mı gerçekten?

O yüzden kendi arkadaş çevresine, ailesine, yaşadığı "habitus"a rağmen boykot tavrını geliştiren vatandaşlarımız, esas "havalı" olan zulüm karşısında tavır almak olduğunu bilen gençlerimiz, bu yazı sizin için: İyi ki varsınız.

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SAYIN KARAMOLLAOĞLU'NA ÇAĞRIM

Saadet Partisi lideri, "Uluslararası kurumlar, İslam ülkelerinin liderleri ve Türkiye'de iktidarda bulunanlar daha neyi bekliyorlar? Yeter artık bu sessizliğe" demiş.

Kendisinden ricam, partisinin CHP'ye karşı sessizliğine dur demesidir. Önce sandık ortaklarını, "Hamas terör örgütü değildir" demeye ikna etmesidir.

Ondan sonra belki her platformda Hamas'ı savunan tek NATO ülkesinin liderine söz söylemeye, yol göstermeye hakları olabilir.

Umarım sonuç alırlar.