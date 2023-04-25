Yavrukurtlarım benim

Kemal Kılıçdaroğlu dün "Yiğitlerim" başlıklı bir video yayınladı. Bir yanına Ekrem İmamoğlu'nu, diğer yanına Mansur Yavaş'ı alan Kılıçdaroğlu, "müstakbel yardımcıları" olarak hangi görevleri kendilerine tevdi edeceğini ilan etti.

İmamoğlu'na deprem ve afetlerle mücadele ile sağlıklı kentleşme başlıkları düşmüş.

Hani İstanbul'da deprem bütçesini AK Parti dönemine kıyasla 2020'de yüzde 65, 2021'de yüzde 75 düşüren, 2022'de bütçenin sadece yüzde 1.13'ü ve 2023'te de yüzde 1.59'unun kentsel dönüşüme ayıran,

2021 yılında 600 milyon, 2022 yılında 845 milyon lira olan İBB reklam bütçesini 2023 yılında 1 milyar 882 milyon TL'ye çıkarıp "Depremle mücadele için 5 yıl yeter, 100 bin konut yapacağım" sözünü unutan,

AK Parti döneminde başlayan metro inşaatlarını yıllarca durduran, Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin metrosunu yapmayıp Ulaştırma Bakanlığı'na havale eden,

Öncesinde sorunsuz işleyen İETT sistemini bile felç etmeyi başarıp bugün yolda kalan, yanan, bozulan, kaza yapan otobüs ve metrobüslerin sebebi olan İmamoğlu...

Sosyal politikalar başlığı ise Yavaş'a pay edilmiş.

Evet doğru duydunuz, suya yapılan indirimi bahane ederek (indirim değil, zam yaptı) her ay düzenli yapılan et desteği ile kömür ve tohum desteğini erteleyen,

Çiftçilerin yardım başvurularını bürokratik zorluklarla yavaşlatıp engelleyen,

Söz verdiği zammı yapmamak için ABB bünyesinde çalışan 30 bin işçiye "İmzala ya da git" baskısıyla sözleşme yenileten,

Belediye bünyesindeki heykel yapımından konserlere dek hiçbir bütçeden kısmayıp gözüne ilk sosyal yardım bütçesini kestiren Yavaş...

Yiğitler mi, yavrukurtlar mı, mankurtlar mı; siz karar verin.

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