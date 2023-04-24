Mızrak çuvala sığmıyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, PKK terör örgütü elebaşlarının Millet İttifakı'na destek açıklamalarını şöyle tevil etmeye çalışmış:

"AKP'yi iktidarda tutmak istiyorlar. Terör örgütlerinin içindeki istihbarat unsurları devlet tarafından yönlendirilir. İktidar sürsün diye yaptırıyorlar."

Altılı Masa'nın, HDP'nin de katılımıyla Yedili Masa'ya dönüşmesinin halktan gizlenemeyecek boyuta gelmesiyle, mızrağı çuvala sığdıramayan CHP ve İyi Partililer ne yapacaklarını şaşırmış haldeler.

İkna kabiliyetleri yok, güven veremiyor ve her gün birbirinden çelişkili açıklamalara imza atıyorlar.

İşte onlardan biri daha; CHP'nin Diyarbakır birinci sıra milletvekili adayı olan Sezgin Tanrıkulu; âdeta Özgür Özel'e cevap vermeyi gerektirmeyecek netlikte itiraf ediyor:

"İyi Parti, bazı önceliklerinden vazgeçti ve ortak bir metinde bir araya geldik. Bu belgenin birçok noktası HDP'nin tutum belgesiyle örtüşüyor. Kimin ne söylediği önemli değil, 6 partinin imzaladığı metne bakacaksınız."

Tanrıkulu, "Kimin ne söylediği önemli değil" derken Meral Akşener ve Mansur Yavaş gibi HDP'nin Millet İttifakı'na dahil olduğunu reddedenleri mi kast ediyor, bilmiyorum. Bildiğim, Tanrıkulu'nu doğrulayacak açıklamaların hem Kandil'den hem de HDP saflarından eksik olmadığıdır.

Özgür Özel ile başlamıştık; onunla bitirelim. Aynı programda Özel, HDP için "Bir parti eğer terör örgütü ile ilişkisi olduğunu kabul etmiyorsa, o beyanı esas kabul etmek lazım" da demiş. Meclis çatısı altında PKK marşı okumuş, her mitingde "Öcalan'a özgürlük" diyenlerin PKK ile alakasını reddeden Özel, 2016 yılında Demirtaş için "Dağlardan talimat alan Demirtaş" demişti. Hangi dağları kast ediyordu acaba?..

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