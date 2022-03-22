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HİLÂL KAPLAN
Bilmem mi?..

Bilmem mi?..

22.03.2022, Salı

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için bastırıyor ama ajansın da işi zor. On kez yenilmiş bir siyasetçiyi parlatmak için yeni yollar deniyorlar.
Orta-alt sınıfı temsil edecek mutfak dekorundan Boğaz manzaralı başkanlık süitine hem yeni mekânlar deniyorlar hem de söylemler... En sonuncusunu geçtiğimiz günlerde gördük. Bir gençlik toplantısında sahnede Kılıçdaroğlu var. Gençler sırayla ayağa kalkıp Kılıçdaroğlu'na "Bilmem mi, falancada yanımızda sen vardın" diye şükranlarını sunuyorlar. Gençlerin diliyle söylersek "cringe kere cringe" ama ne yaparsın, ajans böyle buyurmuş.
Ben de bu "Bilmem mi" tiradına birkaç katkıda bulunmak isterim, "demokrat dede" kızmazsa:
Bilmem mi, başörtüsüne bir metrelik bez parçası dediğini,
Bilmem mi, FETÖ'cülere adalet yürüyüşüyle, KHK'lı FETÖ'cülere vaatlerinle umut olduğunu,
Bilmem mi, CHP bayrakları asarken tek gözünü kaybeden gencecik üyeniz Turgay Adak'ı yapayalnız bırakıp ölüme terk ederken kadrolarınıza HDP'lileri doldurduğunuzu,
Bilmem mi, SSK'yı nasıl batırdığını, şehir hastanelerine israf diye saldırdığını,
Bilmem mi, 251 şehit verdiğimiz gece tankların çekilip yol verdiği tek kişi olduğunu,
Bilmem mi, Madımak Katliamı'ndan sorumlu tuttuğunuz isimlerden Karamollaoğlu ile ittifak yapıp, Madımak iftirasından ötürü hapis yatanlar hakkında dillerinizin lâl olduğunu,
Bilmem mi, Demirtaş'tan Kavala'ya, Altanlardan Ilıcak'a sahip çıkmadığınız terör muhibbi kalmadığını,
Bilmem mi, sanatçıdan bürokrata, çiftçiden öğretmene tehdit etmediğin toplum kesimi kalmadığını,
Bilmem mi, partinden kırk tane cinsel istismar vakası çıksa da üç maymunu oynamaya devam ettiğini,
Bilmem mi?..

***


'TÜRKİYE LAİKTİR, LAİK KALACAK'
Kılıçdaroğlu'nun ajans yönlendirmesiyle stratejilerinden birisi de muhafazakâr kesimi kazanmaya çalışmak. Bu amaç doğrultusunda Kılıçdaroğlu, son konuşmalarından birinde şöyle demiş:
"2015'ten beri düzenli yayınlanan 'İslamilik endeksi' çalışmasına göre ne yazık ki İslam ülkeleri en alt sıradalar ve her yıl geriliyorlar. Türkiye ise maalesef 100. sırada."
CHP'liler şaşkındır eminim ama AK Parti'ye yarar çekincesiyle birisi de çıkıp "Burası İslam ülkesi değil, Atatürk'ün kurduğu laik cumhuriyet" diyemedi.
Rahmetli Kadir Mısıroğlu'nun sözleri çınlıyor kulaklarımızda:
"Yakında 'Ben daha iyi Müslümanım' diye yarışacaklar. 'Ey millet, bana oyunu ver, ben daha iyi Müslümanım' diyecekler."
Sözlerin sahibi Mısıroğlu'na rahmet olsun; bu sözlerin gerçekleşmesine vesile olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam olsun.

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