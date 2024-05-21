İHA diplomasisi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın bulunduğu helikopter 19 Mayıs günü öğle saatlerinde düştü.

İran Cumhurbaşkanı, Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulması sonrası gerilim yaşadığı Azerbaycan'a gidip açılışlara katılmıştı. Dönüş yolunda bindiği helikopterin düştüğü haberi saat 15.00'te uluslararası medyaya düştü. İran, helikopterin olumsuz hava koşulları nedeniyle acil iniş yaptığını ve arama kurtarma faaliyetlerine başladıklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde İran'a yardıma hazır olduğumuzu sosyal medya hesabından paylaştı. Erdoğan'ın bu açıklaması sonrası adının önünde akademik titri olan CHP trolü, "Türkiye olarak ne yardım yapabiliriz? Neden her olayda sanki bir çözümümüz varmış gibi ortaya atlıyoruz?" açıklaması yaptı.

Saatler geçtikten sonra enkazın yerini bulamayınca Türkiye'den yardım isteyen İran'ın talebine olumlu cevap verildiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Türkiye bir Akıncı İHA ve gece görüş kabiliyetli Cougar tipi helikopter görevlendirdi.

Bu açıklamayla birlikte Akıncı İHA havalandı. Uçak takip programı üzerinden 200 binin üzerinde insan anlık Akıncı İHA'nın hareketlerini takip etti. Bu yazıyı hazırlarken baktığım programda en fazla takip edilen uçağı 1232 kişinin takip ettiğini hatırlatayım.

Akıncı İHA'nın İran seferini takip edenler bunlarla sınırlı kalmadı. Akıncı İHA'nın anlık görüntüleri Anadolu Ajansı aracılığıyla canlı yayınlandı. Gece saatlerinde 4 milyon kişi Türk mühendisliğinin başarısını canlı izledi. Uluslararası medya kuruluşları, Türk İHA'sının İran Cumhurbaşkanı'nın düşen helikopterini aradığı görüntüleri paylaştı.

İran'ın arama çalışmalarını yanlış yerde yaptığı, Akıncı İHA sayesinde ortaya çıkarıldı. İran Cumhurbaşkanı, İran Dışişleri Bakanı ve üst düzey yetkilileri taşıyan helikopterin düştüğü yeri bulan Akıncı İHA görevini başarıyla tamamlayıp Türkiye'ye dönerken Van Gölü üzerinde ay yıldız çizerek çok zarif bir selam çaktı.

Bugün Türkiye, devlet başkanının enkazını bulmak isteyenden ülkesindeki sömürgecileri kovmaya çalışana kadar dünyadaki pek çok ülkenin kapısını çaldığı bir ülke haline geldi. Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde, Türk mühendislerinin çalışkanlığıyla bunu başardı.

Yıllardır Türkiye'de muhalefetin saldırdığı savunma sanayiimizin sadece silah üretmekle kalmayıp ülkemiz için uluslararası kazanımlara neden olduğunu anlattık. Milletimizin üzerine yapıştırılmak istenen "Biz yapamayız" prangasını söküp atmanın yolunu açtığını, bu zihinsel özgürlükten tüm ülke olarak fayda sağlayacağımızı hatırlattık.

Buna karşılık ellerine geçen ilk fırsatta savunma sanayiimizdeki başarılarımıza çamur atan, önemsizleştirmek isteyen ve nihayetinde durduracağını açıkça ilan eden kesimlerin saldırılarına maruz kaldık. Dün yaşananlar sonrası bu kesimlerden pişman olmalarını beklemek fazla naiflik olur. En azından gölge etmeyebilirler ki gerçekten başka ihsan istemez.

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