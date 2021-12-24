"Türk lider, pazartesi gecesi Türk Lirası'nın dolar mevduatı ile değerini birbirine bağlayarak piyasaları ve siyasi muhaliflerini şaşkına uğrattı. Türk Lirası, Erdoğan'ın mevduat yardımı formülüyle kendine geldi.

Otuz yıldır gelişmekte olan piyasaları incelerim ama hayatımda hiçbir para biriminin döviz kurunda bu derece bir değişkenlik görmemiştim. Tam anlamıyla inanılmaz."

Yukarıdaki ifadeler ne bana ne de hükümete yakın olarak addedilen basın kuruluşlarına ait. Yabancı gazeteci ve finans yorumcularına ait.

Son ifadenin sahibi İngiliz ekonomist Timothy Ash'in tepkisi sosyal medyada çok paylaşıldı. AFP ve AP ajanslarının haberlerinden alınan diğer ifadeler ve buna benzer pek çok yorum, tek bir şeye işaret ediyordu: Uzun süredir iktidarda olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha beklenmeyeni yapmıştı.

17-25 Aralık gibi bir operasyondan siyasi olarak "sağ" çıktığı, 15 Temmuz darbe girişiminden literal olarak "sağ" çıktığı yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanı bu kez de ekonomik bir kuşatmadan yarım saatlik bir konuşma ve kapsamlı önerileriyle "sağ çıktı". Hem içeride piyasalar ve muhalefeti hem de dış dünyayı bir kez daha kritik bir anda gelen umulmadık bir hamleyle şoka uğrattı.

"Fırtınalı denizlerin usta kaptanına güvenin" diye yazmıştım. Bu ifadenin yılların tecrübesine işaret eden bir arka planı vardı ve Erdoğan yine yanıltmadı.

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EKMEĞİMİZLE OYNAMAYIN

Geçtiğimiz günlerde bazı Halk Ekmek büfeleri önündeki metrelerce kuyruğun görüntülerini görmüşsünüzdür. Doğal olarak gözler İBB'ye döndü ve bir açıklama aradı. Ancak İBB, Halk Ekmek'i tam kapasite çalıştırdıklarını ama yine de talebe ulaşamadıklarını, çünkü halkın pahalılıktan Halk Ekmek'e daha fazla rağbet gösterdiğini iddia etti. Özetle yine kendilerini mağdur gösterme yoluna gittiler.

Fakat gerçek bundan çok farklı. İmamoğlu İBB'si her gün 1.6 milyon ekmek üretirken, AK Parti döneminde 2.6 milyon adet ekmek üretiliyordu. Üstelik şimdiye dek 2495 olan dağıtım noktası artırılması gerekirken bu rakam 910'a düşürüldü. AK Parti'nin çoğunluk olduğu belediye meclisi kararıyla 142 Halk Ekmek büfesi daha açılması onaylanmışken, İBB sadece 62 tane büfe açtı. Hatta günde üç kez olan servis de ikiye indirildi ve sabah ulaşması gereken yerlere ekmek öğlene doğru ulaştırıldı. Böylelikle de halk kuyruklar oluşturdu. İBB trolleri bunu yayarak negatif algı oluşturma peşine düştüler.

Dün gizli kamera ile yapılan bir çekimde Halk Ekmek büfesi görevlisinin, vatandaşa "Yollamıyorlar abi" diyerek ekmeğin geç getirildiğini ve kendilerine 11'e doğru ilk servisin ulaştığını söylediği görülüyordu. Bir algı için bu halkın ekmeği ile oynamayın. Vebali büyük olur.