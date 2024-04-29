Mert Turak'ın eski eşi bakın kimmiş! 3 yıl evli kaldılar! Özgü Namal'ın rol arkadaşı...

Beni Böyle Sev, Babalar ve Evlatlar gibi dizilerde rol alan ünlü oyuncu Mert Turak, şimdilerde Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Özcan Deniz gibi isimlerle kamera karşısına geçiyor. Hayranları tarafından yakın takibe alınan Turak'ın özel hayatı merak konusu oldu. Özellikle eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mert Turak yıllar önce bakın kiminle evliymiş!