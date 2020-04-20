İnfaz Yasası hakkındaki yanlış bilinenler

AK Parti ve MHP'nin oylarıyla Meclis'te kabul edilen yeni İnfaz Yasası tartışılıyor. CHP, yasayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağını açıkladı.

Öncelikle CHP'nin yasaya dair en büyük itirazlarından birisinin terör örgütü yöneticiliği hariç, teröre yardım ve yataklık ile terör propagandası suçlarını işleyenlerin de şartlı salıverilme kapsamına alınması olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın tüm terör suçlularının yasa kapsamından çıkarılması gerektiğini savunduğunu hatırlatmış olalım.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in yasaya dair tüm eleştirileri ise asılsız çıktı. Mesela öncelikle kadına karşı şiddet ve çocuk cinsel istismarı suçlarını işleyenlerin serbest kalacağını iddia etti. Bırakın Cumhur İttifakı'nı, CHP'li milletvekili Zeynel Emre bile 'çocukların cinsel istismarının affına' ilişkin herhangi bir teklifin değil Meclis'e, Adalet Komisyonu'na dahi getirilmediğini açıklamak zorunda kaldı.

Ardından yine Akşener, geçtiğimiz hafta hunharca öldürülen AK Parti Rize Fındıklı İlçe Başkan Yardımcısı merhum Gamze Pala'nın katilinin bu yasa sayesinde 9 sene içinde serbest kalacağını iddia atti. Fakat bu iddia da asılsızdı. Zira Pala'nın katilinin yargılanacağı canavarca hisle adam öldürme suçunun cezasına dair İnfaz Yasası'nda hiçbir değişiklik yapılmamıştı. Zaten İnfaz Yasası'nda çocuk cinsel istismarı, cinsel taciz ve istismar, kadına karşı şiddet ve benzeri suçlarda da hiçbir şartlı salıverilme koşulu yer almıyordu.

Yasaya dair diğer yanlış bilinenleri de en çok adı geçen davalar üzerinden ele alalım:

Ordu'da balerin Ceren Özdemir'i öldüren katil elbette serbest kalmayacağı gibi yargılandığı suç da İnfaz Kanunu kapsamında yer almıyor. Dolayısıyla hiçbir şekilde yasadan yararlanmayacak.

İnsanlık yoksunu öğrencisi tarafından öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın katili için de aynısı geçerli. Hiçbir şekilde yasadan yararlanamayacak.

Geçtiğimiz sene Emine Bulut'u kızının gözleri önünde öldüren cani de müebbet hapis cezası almıştı ve diğer örneklerde olduğu gibi yasanın kapsamı dışında kalıyor.

"Suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçundan hükümlü Kürşat Yılmaz'ın da tahliyesi söz konusu değil; yasa kapsamı dışında kalıyor.

İçkili araba kullanarak baba, anne ve 13 yaşındaki kızını katleden, bir aileye son veren Behzat Ç.'nin yazarı Emrah Serbes, KOVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında açık cezaevinden geçici olarak serbest bırakıldı. 13 yıl 4 aya mahkum edilen Serbes, salgın sonrası açık cezaevine dönecek. Ama esas, onu açık cezaevinde 'ağırlayan' yasalarımızı kökten değiştirmenin vakti gelmiş de geçiyor!

Çiftlik Bank dolandırıcısı ve hâlen firari olan 'Tosuncuk' Mehmet Aydın'ın da İnfaz Yasası'ndan yararlandığı 'saygın' (!) haber kuruluşlarınca dile getirilmişti. İnfaz Yasası'ndan yararlanmayacak.

Çorlu Tren Kazası faillerinin yargılanmaları sürüyor ve Aladağ Yurt Yangını sanıklarının da hükümleri kesinleşmedi. Bu iki önemli davanın sanıklarının yeni yasadan yararlanıp yararlanmayacağı da yargı makamlarının takdirinde. Umarız toplumsal vicdanın sesi olacak kararlar alınır.

Ceza yasalarımızın caydırıcılığını tartışmak gerekli ve uygulamadaki yanlışlara işaret etmek elzem. Fakat mevcut İnfaz Yasası'nın, yukarıda adı anılan birçok ismin de karıştığı, toplumu en çok rahatsız eden cinayet, kadına şiddet, cinsel istismar, terör ve uyuşturucu suçlarını kapsamadığını, eleştirilecekse de doğrular üzerinden eleştirilmesi gerektiğini de belirtmek gerekir.

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