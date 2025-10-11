11 Ekim 2025, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Haftanın notları: Barış nedir?
HAŞMET BABAOĞLU
Haftanın notları: Barış nedir?

Haftanın notları: Barış nedir?

11.10.2025, Cumartesi
Filistin artık çok büyük...
Yeryüzü kadar.
Devletlere odaklanmayın!
Halklara bakın...
Yüz milyonlarca Filistinli var.
Bu muazzam kalabalık bazı Körfez ülkelerinde beslenip eğitilen Filistin doğumlu uşak ruhlu tiplerin de hevesini kırıyor ki, en çok bundan hoşnutum.

***

Trump'la barış mı olurmuş? Ticaret olur, pazarlık olur, alışveriş olur...

***

Barış "artık savaşmayacaklar" demektir...
Tarihte adına layık "barış" pek azdır...
Olanlar da "Hâlimiz kalmadı, savaşmayalım, halklarımız nefes alsın" uzlaşmasıdır.
Bize "barış" diye öğretilmiş bütün "masa"lara yakından bakın, göreceksiniz; çoğunda taraflardan biri kesinkes yenilmiştir.

***

Yıllar önceydi hatırlıyorum, ( yüksek lisansta hem de) "Yalta Konferansı"nı barış diye öğreten anlı şanlı hocalar vardı.
Genceciktim...
Kalktım, dedim ki: "Almanya yenilmiş, liderliği kayıp, orduları silahlarını teslim etmiş ve Churchill, Roosevelt ve hele Stalin gibi adamlar toplanmış toprak paylaşıyor, bu mu barış hocam?"
Sonuç?
Sessizlik, tebessüm ve laf dolandırma!

***

Benim için "nehirden denize özgür Filistin" kuruluncaya kadar söz konusu olan politik ya da askeri "ateşkesler"dir.
Gerisi hikâye!
Yani "ilk aşama" gibi sözlere karşı karnım tok!
İlki de sonrası da hep aynı aşamadır.

***

Şu tablo ne kadar nadir artık...
Baba hasta küçük kızını kucağında sımsıkı tutuyor, bir taraftan da saçlarını öpüyor; hekim hanım küçüğün kolundaki hırkayı sıyırıyor; "Üzgünüm ama birazcık canını acıtacağım, dişini sık yavrucuğum" diyor.
Bağırıyor küçük kız, babasının kolunun altından sırtına uzanmış sıkılmış parmaklarını görüyorum...
Sonra röntgen servisine gitmeleri söyleniyor. Uzun boylu, cüsseli baba sakin biçimde "Tamam" diyor.
Küçücük odada iki hekim, dört hasta...
Baba röntgenin nerede olduğunu soruyor, hiç usanmadan tarif ediyorlar.
Neden nadir bir manzara dediğimi anladınız, değil mi?
Zaten acil servislerde sadece anneler, kadınlar var, babalar hastalıklara dayanamadığından mı, maç izlemeyi tercih ettiklerinden mi, ortada yoklar.
Bir de bu kadar sessizlik kalmadı.
Çocuğumu ağlattınız diye hemşirelerin üzerine yürüyen tiplerden geçilmiyor.

***

Yazmıştım, bir daha yazayım: Gündüzler gevezedir. Fakat anlattıklarını anlamak için geceleri bekleriz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Çok büyük bir kavga bu! 10.10.2025 Cuma
‘Yok artık!’ 09.10.2025 Perşembe
Çalışan gençler ve gerçekler 07.10.2025 Salı
İnsansız medeniyetin saldırısı 06.10.2025 Pazartesi
Hâlâ ötüyor mu horozlar? 05.10.2025 Pazar
Haftanın notları: Dünyayı anlamaya başladık 04.10.2025 Cumartesi
Küresel intifadaya doğru... 03.10.2025 Cuma
Bu kış ne gelecek? 02.10.2025 Perşembe
Okullar ile çocukların arası açılıyor 30.09.2025 Salı
Anlat anlat heyecanlı oluyor da... 29.09.2025 Pazartesi
Daha Fazla Gör