Ne oluyor? Savaş yaklaşıyor mu?

Öyle kıyıda köşede küçük haber olup geçiştiriliyorlar...Oysa çok çarpıcı gelişmeler...Meselaaldığı şu karardan haberdar mısınız?Fransa kamuoyunun da haberi yoktu ama basın ortaya çıkardı: Sağlık Bakanlığı bütün hastanelere "talimatı vermiş...Birkaç ay önce de her eve gönderilmek üzere "" hazırlandığı açıklanmıştı.Hatta hiç üşenilmemiş, her evde yedekte en az altı litre su bulundurulması gerektiği medyaya sızdırılmıştı.Muhalefet, "Macron'un siyasi kariyeri bitmek üzere, kamuoyunu savaş korkusuyla oyalıyor" diyor ama tedirginlik bitmiyor. ÇünküO yüzden tedirginlik içinde "diye soranlar artıyor.

***

daha dikkat çekici...Çünkü Alman hükümeti açık açık savaşa hazırlanıyor ve Rusya tehdidinin ciddi olduğunu sürekli vurguluyor.Savunma uzmanları bu işin gönüllülük esasıyla kotarılamayacağını, yasalarda yapılacak değişiklerle 2028'den başlayarak Almanya'da zorunlu askerlik uygulamasına dönüleceğini iddia ediyorlar...Şimdi de mi sormayacaksınız: Ne oluyor?

***

Kiminle konuşsam, "eh geç bile kalmışız, gerekiyor" diyor; ne kadar gevşemiş görünmemize bakmayın, zaten diken üzerinde bir milletiz...Yani bizim tedbirlerimiz çok anlaşılır ama Avrupa'daki hal nedir?Düşünün..."Trump-Putin'le anlaşırım" diyerek aylar geçirdi, Putin geri adım atmadı ve Avrupa'nınbüyüdükçe büyüdü...Peki hepsi bu kadar mı?

***

Sormak gerek...

Aslında askeri değil, basbayağı siyasi kampanya ile mi karşı karşıyayız?

Yoksa gerçek bir hazırlık mı var Avrupa'da?

Yakında üzerine çok konuşacağız...

***

NOT DEFTERİ



İlkin kendinize yalan söylemeyin. Kendi kendine yalan söyleyip yalanını ciddiye alan insan sonunda ne kendindeki, ne de çevresindeki hakikati seçemez olur. (DOSTOYEVSKI / Karamazov Kardeşler)