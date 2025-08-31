Sizin de başınıza gelmiştir...şehrin asıl tatlarınııskalatır; ne kadar kaçarsanız kaçın, nekadar ara sokakları denerseniz deneyin,bu gerçekten kaçamazsınız...Gerçek hayat Instagram fotoğraflarından farklıdır.Eninde sonunda ve biraz da yenilgi duygusuylaoyununa teslim olur, eğlenirsiniz...Günler boyu şehirde hiç dikkatinizi çekmeyen insanlar geçmeye başlar önünüzden...Sade, işinde gücünde insanlar...Şehirde kaldığınız süre boyunca hiç almadığınız kokular, hiç işitmediğiniz sesler dikkatinizi çeker.Ne ilginçtir ki...

***

Aslında hep böyle olur...Giderken...Gitmek üzere olduğunuz için eşyalar, insanlar, şirketler, işler, mekânlar, sevgililer, arkadaşlar, hepsiarzı endam etmeye başlarlar...Ayrılırken herkes ve her şey yenidendöner çünkü...

***

Bundan yirmi yıl önce de yazmıştım buna benzer satırları; fikrim hiç değişmedi...Her vesileyle bu gerçekle bir kez daha yüzleştim...Hele bugünündünyası...Diyeceksiniz ki, evlilikler veya uzun süren iş serüvenleri farklı...İyi ki!Ama hızın artışı ve hayat karşısındadavranışlarımızın yayılışı onları da aynı şemsiyenin altına itmeye başladı...Her an çıkılıp gidilecekmiş gibi...Hiç sorumluluk taşımadan şehri terk edecek o turist gibi...

***

Bu yüzden belkiböbürlenmelerininsonunda hep fos çıkması...Onca yanlış anlama, onca feryat figan...Hepsinin sebebi giderken belirginleşiyor; yüz hatları birdenbire derinleşiyor; karakterler çıplaklaşıveriyor...