31 Ağustos 2025, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Anasayfa Yazarlar Tam ayrılırken tanırız
HAŞMET BABAOĞLU
Tam ayrılırken tanırız

Tam ayrılırken tanırız

31.08.2025, Pazar
Sizin de başınıza gelmiştir...
Bir şehirde turist olarak bulunmak şehrin asıl tatlarını ıskalatır; ne kadar kaçarsanız kaçın, ne kadar ara sokakları denerseniz deneyin, bu gerçekten kaçamazsınız...
Gerçek hayat Instagram fotoğraflarından farklıdır.
Eninde sonunda ve biraz da yenilgi duygusuyla "Aptal turist haz tırtıklıyor" oyununa teslim olur, eğlenirsiniz...
Ve bir sabah...
Erken saat...
Otel hesaplarını kapatıp kapının önüne çıkarsınız...
Valizlerinizi yere bırakmışsınızdır...
Sizi alacak araç gecikmiştir...
İşte tam o sırada...
Günler boyu şehirde hiç dikkatinizi çekmeyen insanlar geçmeye başlar önünüzden...
Sade, işinde gücünde insanlar...
Memurlar, emekçiler, öğrenciler...
Neredeydiler bunlar yahu?
Şehirde kaldığınız süre boyunca hiç almadığınız kokular, hiç işitmediğiniz sesler dikkatinizi çeker.
Ne ilginçtir ki...
Şehir şimdi gerçek yüzünü size açmaktadır...
Tam onu terk ederken...

***

Aslında hep böyle olur...
Hemen hemen her ilişkide...
Giderken...
Gitmek üzere olduğunuz için eşyalar, insanlar, şirketler, işler, mekânlar, sevgililer, arkadaşlar, hepsi "nasılsa öyle" arzı endam etmeye başlarlar...
Ayrılırken herkes ve her şey yeniden "kendine" döner çünkü...

***

Bundan yirmi yıl önce de yazmıştım buna benzer satırları; fikrim hiç değişmedi...
Her vesileyle bu gerçekle bir kez daha yüzleştim...
Hele bugünün hızlı çarpışmalar, sürtünüp geçmeler, biraz test edip uzaklaşmalar dünyası...
Diyeceksiniz ki, evlilikler veya uzun süren iş serüvenleri farklı...
İyi ki!
Ama hızın artışı ve hayat karşısında turist gibi davranışlarımızın yayılışı onları da aynı şemsiyenin altına itmeye başladı...
Yan yana ama birbirini "tanımayan" çiftler...
İç içe ama kimsenin birbirine gerçekten "insan" gözüyle bakmadığı iş ilişkileri...
Her an çıkılıp gidilecekmiş gibi...
Hiç sorumluluk taşımadan şehri terk edecek o turist gibi...

***

Bu yüzden belki "Ben adamı gözünden tanırım" böbürlenmelerinin sonunda hep fos çıkması...
Onca yanlış anlama, onca feryat figan...
Hepsinin sebebi giderken belirginleşiyor; yüz hatları birdenbire derinleşiyor; karakterler çıplaklaşıveriyor...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Haftanın notları: Yalan arzusu yayılıyor 30.08.2025 Cumartesi
Suriye böyle kalır mı? 29.08.2025 Cuma
Erkeklik, otorite ve budalalıklarımız... 28.08.2025 Perşembe
Şimdiki çocuklar... 26.08.2025 Salı
BM’ye söylenecekleri buraya yazamam! 25.08.2025 Pazartesi
Kim kandırdı bizi? 24.08.2025 Pazar
Haftanın notları: Eğlenmeye değil, neşeye muhtacız 23.08.2025 Cumartesi
Barış palavrası, savaş gerçeği 22.08.2025 Cuma
İhtiyarlara yer yok... mu? 21.08.2025 Perşembe
Orada açık açık pazarlık, burada beden dili! 19.08.2025 Salı
Daha Fazla Gör