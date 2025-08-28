Yaşını başını fena hâlde almış bir adam, yiyecek içecek servisinin yapıldığı yere yaklaşıyor...İçeriye bakıp tost kısmındaki genç kıza bir şeyler söylüyor.Eyvah!Ağza alınacak şeyler değil, felaket!Üstelik boyunu bosunu görmekten de bahsediyor...Ne dediğini biliyor mu acaba?Bu sözleri işiten bütün çalışanların hâli harap...Genç kız içeri koşup yanında şefi olduğu her hâlinden belli hanımla geliyor.Şef tam ağzını açacakken...Buyurun bakalım!

***

bir dinlenme tesisi...Resmi kurum aslında, adı bende saklı...Benim için yerler, kişiler değil,önemli...Her yerde böyleyiz çünkü...her yeri çepeçevre sarmış hâlde, bir de üzerinehiyerarşi kompleksleri, sosyal intibaksızlıkvesaire ekleniyor.Feciyiz.Yaşıyoruz bunları...Olmaz!Bu satırları okurken kızan hemcinslerim vardır, belki; "E n'olmuş yani, n'olacak" diyenler falanlar.Ve buraya yazıyorum...

***

Sorumlu müdürün gelince ağzından ilk çıkanlar ne, merak ediyor musunuz?Şef hanım "Ağlıyor kız, nasıl gelsin"diyor.Cevap "Gelmeyecekse, pılısını pırtısını toplasın." Kız burnunu çekip gözlerini silerek geliyor sonunda...Müdür topukları üzerinde yaylanarak bağırıyor: "Unutmadan ekleyeyim...Aralara şef hanım girmeye çalıştıkça müdür ona da çıkışıyor:

***

Bu dünyayı "insana layık" hâle getirmenin yollarından biri de "erkek toplum"a özgü sıkıntıları ciddiye almaktan geçiyor...

Şimdi durup düşünüyorum da...

Yazımı okuyunca...

Bana katılacak ve katılmayacakları daha baştan tanıyor gibiyim.

***



NOT DEFTERİ

Dün akşam yaşamaya biraz ısınırım umuduyla gezmiştim, bütün gece gördüklerim, artık bu bencil insanlardan kurtulmak gerektiğini anlattı. (KEMAL TAHİR / Esir Şehrin Mahpusları)