Gelecek şöyle mi olacak, böyle mi olacak?Konuşup duruyoruz...AmaSoykırımın izleyicisi olmanın ağır yükü karşısında konuştuklarımızın ne anlamı var?Çocuklar kefenleniyor her gün...Ne konuşsak, neyi tartışsak, ağır biçimdedönüyor.

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Fakat bizim "hayatımız hiç durmuyor ki...Büyük politikalar, küçük çıkarlar anaforu durmuyor ki...İşteaşağıya düşüyorum; isteyenbakabilir...

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Ekonomi yorumcularınınakıl alır gibideğil...Hepsinde "Trump yakında dünyanın kaç karış olduğunu görür" tavrı var...Neden ücretli kölesi olduğunuz global finans sisteminemuamelesi çekiyorsunuz?Trump sistemi yıkacak, diyorlar.Belki yıkacak ve zaten açık açık bunu dillendiriyor.Belki de başarısız olacak...Ama politika da bu işte!desenize dürüstçe...

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İklim kanunu büyük ihtimalle bu hafta mecliste onaylanacak...Anlamadığım şu...İklim sözleşmesini önemseyen AB ülkeleri bu cendereden nasıl çıkacaklarını tartışıyorlar...Karbon emisyonları global anlamda ciddiye alınamayacak kadar küçük olanŞimdi iyi düşünelim de, ileridediye dertlenmeyelim...

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Üç...

Bir sözüm de CHP'ye odaklananlara...

Kılıçdaroğlu "çalanların yüzüne tükürülür, ben çalmadım" deyince, CHP'de ortalık karıştı...

Ama CHP bunlara alışık...

Alışık olmayan bizleriz, dışarıdan bakanlar...

Ha şu da var...

Ana muhalefet partisini yolundan çıkartan, bugün dediğini yarın inkar etme siyasetini kurumlaştıran kim?

Kılıçdaroğlu...

Kalkar "tükürme" konusunu da inkar eder yakında, hiç övmeyin bence...

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NOT DEFTERİ

'Koynunda yılan beslemek' deyimi, yılanın bu yüzden size minnet duyacağı anlamına gelmez, biliyorsunuz değil mi? (ROMAIN GARY / Yalan-Roman)