Viral Galeri Viral Tıkla Kaza sonrası ortalık karıştı! Öfkeli sürücü dehşet saçtı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, kontrolsüz manevralar yaparak önce bir taksiye ve yolcu otobüsüne, ardından da bir otomobile çarptı. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Giriş Tarihi: 27.12.2025 01:02 Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 01:03
İddiaya göre, Çınarlı Mahallesi'nde yaşanan kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı.

ÖFKELENEN SÜRÜCÜ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.

Çevredeki vatandaşların korku yaşadığı olayda, sürücünün kontrolsüz manevraları nedeniyle çarptığı araçlarda hasar meydana geldi.

Öte yandan, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

