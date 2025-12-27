Kaza sonrası ortalık karıştı! Öfkeli sürücü dehşet saçtı

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, taraflardan birinin hafif ticari araca sopa ile saldırdığı, öfkelenen hafif ticari araç sürücüsünün ise geri manevra yaparak arkasındaki yolcu otobüsü ve taksiye, ardından bir otomobile çarptığı görüldü.