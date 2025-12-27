Kaza sonrası ortalık karıştı! Öfkeli sürücü dehşet saçtı
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen hafif ticari araç sürücüsü, kontrolsüz manevralar yaparak önce bir taksiye ve yolcu otobüsüne, ardından da bir otomobile çarptı. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, yaşanan dehşet anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Giriş Tarihi: 27.12.2025 01:02
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 01:03